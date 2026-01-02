薑葱蠔食譜│薑葱炒蠔 汆水再煎唔會縮

焦點

近期想食薑葱蠔，剛好生蠔當造，海鮮檔也有不少肥美的蠔可以選擇，有大大隻的桶蠔，或者袋裝蠔，簡單的用薑葱來炒蠔，可以食出蠔鮮和嫩，炒過的薑葱更是非常香。要炒蠔唔縮水，便要在炒之前先汆水和煎一煎去定型，之後將薑葱爆香才加入蠔快炒，便可以確保蠔熟又不會過火，即睇如何製作薑葱炒蠔：

薑葱炒蠔（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料

桶蠔1罐

薑2片

葱3棵

乾葱1粒

大紅椒半條

杏鮑菇半隻

蠔油1湯匙

粟粉適量

紹酒1湯匙

做法

1. 用少許鹽和粟粉撒在蠔上，輕力刷洗，加水泡洗，倒水。再重覆洗一次。將蠔放入滾後收細火的水中，汆燙20秒，抹乾備用。
1. 用少許鹽和粟粉撒在蠔上，輕力刷洗，加水泡洗，倒水。再重覆洗一次。將蠔放入滾後收細火的水中，汆燙20秒，抹乾備用。
2. 在蠔表面拍上粟粉。放入燒熱的油鑊中，細火煎至表面稍帶金黃和挺身，取出備用。葱分開葱白和葱綠，大紅椒和乾葱切絲，薑和杏鮑菇切小片。
2. 在蠔表面拍上粟粉。放入燒熱的油鑊中，細火煎至表面稍帶金黃和挺身，取出備用。葱分開葱白和葱綠，大紅椒和乾葱切絲，薑和杏鮑菇切小片。
3. 另起鑊，先爆葱白、薑片和乾葱，至發出香味，加杏鮑菇片和紅椒絲，加一半葱綠繼續炒，蠔回鑊，轉中大火快炒，加蠔油調味，灒紹酒炒幾下，熄火，加入餘下葱綠。
3. 另起鑊，先爆葱白、薑片和乾葱，至發出香味，加杏鮑菇片和紅椒絲，加一半葱綠繼續炒，蠔回鑊，轉中大火快炒，加蠔油調味，灒紹酒炒幾下，熄火，加入餘下葱綠。

