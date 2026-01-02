宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
薑葱蠔食譜│薑葱炒蠔 汆水再煎唔會縮
要炒蠔唔縮水，便要在炒之前先汆水和煎一煎去定型，即睇Yahoo Food薑葱蠔食譜:
近期想食薑葱蠔，剛好生蠔當造，海鮮檔也有不少肥美的蠔可以選擇，有大大隻的桶蠔，或者袋裝蠔，簡單的用薑葱來炒蠔，可以食出蠔鮮和嫩，炒過的薑葱更是非常香。要炒蠔唔縮水，便要在炒之前先汆水和煎一煎去定型，之後將薑葱爆香才加入蠔快炒，便可以確保蠔熟又不會過火，即睇如何製作薑葱炒蠔：
薑葱炒蠔（2人份量）
烹煮時間：20分鐘
材料
桶蠔1罐
薑2片
葱3棵
乾葱1粒
大紅椒半條
杏鮑菇半隻
蠔油1湯匙
粟粉適量
紹酒1湯匙
做法
