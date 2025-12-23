聖誕甜品食譜│零失敗薑餅人 要壓模唔走樣麵糰雪一雪就得？

聖誕節系列之 日式芝士小蛋糕 今次又係我老公order，佢睇中左上次我整個款聖誕版日式芝士小蛋糕，然後…… 問我「你上次整個d聖誕小蛋糕的裝飾用哂未呀？？」 我「未呀！！」 佢「你之後仲有用嗎？？」 我「無呀！！」 佢「d裝飾剩左係度，過左聖誕都無用架喇！！」 我「係呀！！你想點？？講重點??」 佢「我想你整番上次細細件個款芝士蛋糕，比我攞返公司請同事食呀！！」 我表示「我好忙架，等我check check我的schedule先……??」 分享一下上次焗呢個扁身的日式芝士蛋糕係無用水浴法，今次又試下用番水浴法，成品有咩分別呢 結果，我覺得水浴法焗出黎濕潤d同香d，但時間相對長d，無用水浴法焗出黎個口感係無咁濕潤同無咁香，我個人比較鍾意用水浴法的成品，好味d

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前