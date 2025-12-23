焦點

專訪︱手球隊「全勤」戰全運　門將葉冠英無憾退役

Yahoo Food

聖誕甜品食譜│零失敗薑餅人 要壓模唔走樣麵糰雪一雪就得？

聖誕節來做些可愛的薑餅人來送禮自用，給最親近的人來點鼓勵祝福吧，即睇Yahoo Food食譜：

Yahoo Food
Yahoo Food
聖誕甜品食譜│零失敗薑餅人 要壓模唔走樣麵糰雪一雪就得？
聖誕甜品食譜│零失敗薑餅人 要壓模唔走樣麵糰雪一雪就得？

又到聖誕節，聖誕節這樣高興的節日，不如趁在家的時間，來做些可愛的薑餅人來送禮自用，給最親近的人來點鼓勵祝福吧！薑餅人製作不難，如果對用糖霜繪花沒信心，可以去烘焙材料店買能入焗爐的小糖果做裝飾，看起來好看又好吃，即睇如何製作薑餅人：

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

薑餅人（約40塊份量）

烹煮時間：2小時

材料

低筋麵粉300克

牛油108克

黑糖80克

廣告

蜜糖50克

蛋37.5克

薑粉10克

肉桂粉2克

泡打粉2克

裝飾：可入爐小糖果適量

做法

【聖誕大餐食譜】零失敗薑餅人 要壓模唔走樣麵糰雪一雪就得？
【聖誕大餐食譜】零失敗薑餅人 要壓模唔走樣麵糰雪一雪就得？

1. 牛油放軟身，加入黑糖用電動打蛋器打勻，加入蜜糖和蛋再拌勻。

【聖誕大餐食譜】零失敗薑餅人 要壓模唔走樣麵糰雪一雪就得？
【聖誕大餐食譜】零失敗薑餅人 要壓模唔走樣麵糰雪一雪就得？

2. 麵粉過篩，連同泡打粉、薑粉和肉桂粉加入(1)，用手搓勻成麵糰。

【聖誕大餐食譜】零失敗薑餅人 要壓模唔走樣麵糰雪一雪就得？
【聖誕大餐食譜】零失敗薑餅人 要壓模唔走樣麵糰雪一雪就得？

3. 將麵糰分幾份放在牛油紙上，再鋪一張牛油紙，用擀麵棍壓成5毫米薄片，放入冰箱雪15分鐘，壓模，放上小糖果裝飾。把麵糰放在鋪上牛油紙的焗盤，放入小烤箱180度焗10分鐘。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

👉聖誕靈感天書！聖誕大餐、交換禮物、減價情報一個Page睇晒

更多聖誕大餐食譜

聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕

聖誕小食食譜│15款快手易整小食！聖誕樹牛油果小多士、小食拼盤、蘋果肉桂鬆餅

【聖誕大餐食譜】煎牛扒秘訣！掌握時間/材料/步驟 急凍牛扒都煎出餐廳水準

【聖誕大餐食譜】急凍牛扒快速解凍大法 避開3大常犯錯誤：用水/微波爐/室溫

【聖誕大餐食譜】酸辣海鮮湯！自製蝦湯底濃郁鮮甜2大貼士

【聖誕大餐食譜】平底鑊煎春雞 要外脆內嫩只需加一種醃料

【聖誕大餐食譜】聖誕甜品零失敗免焗杯杯布甸 不用打蛋器也能落手做？

【聖誕大餐食譜】南瓜栗子濃湯 要味更甜只需加一種材料？

【聖誕大餐食譜】聖誕樹牛油果小多士 三樣材料即可快手做的餐前小吃？

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

親子教育

其他人也在看

聖誕大餐食譜│酥脆番茄芝士Galette！5款食材香料、不用焗模簡易製鹹味脆批

聖誕大餐食譜│酥脆番茄芝士Galette！5款食材香料、不用焗模簡易製鹹味脆批

聖誕節下星期就到，想在家弄聖誕大餐，我們準備了好多關於聖誕大餐的食譜，讓大家輕鬆變廚神！今集靈山就教各位自製一款鹹味脆批Galette，用簡單而香口的5款食材香料去做餡，而且脆批不用模具就可以整到，簡單方便，想學就要留意今集《識食自然瘦》！

Yahoo Food ・ 21 小時前
湯水食譜｜漳州雪耳水鴨豬脊骨紅棗湯

湯水食譜｜漳州雪耳水鴨豬脊骨紅棗湯

今天分享湯水是 雪耳煲水鴨加豬脊骨, 很多人用雪耳煲雞, 但都帶一點兒燥, 所以我買水鴨煲雪耳, 水鴨有滋陰作用, 很多人說早上起床口乾、 鼻乾 雪耳有潤肺 滋潤 養顏作用 這時候飲， 可以滋潤 身體不用如此的燥

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
曲奇餅食譜｜士多啤梨唧花曲奇餅

曲奇餅食譜｜士多啤梨唧花曲奇餅

?萬聖節?系列之 ?士多啤梨唧花曲奇餅? 好可愛的造型唧花曲奇餅?? 以往的萬聖節同聖誕節，我好多時都會整呢款曲奇餅，但都係朱古力味的煤炭屎鬼曲奇，今年轉下顏色同口味，整左士多啤梨味，又加左蝴蝶結裝飾糖，感覺好不一樣哦?? 可惜用士多啤梨粉整的曲奇餅，焗完後的成品都係啡啡地色，始終做唔到粉粉嫩嫩的顏色，每次整士多啤梨味的曲奇都有呢個問題?? 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/4PqusAwxjaunNhYh/ Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蛋糕食譜｜日式芝士小蛋糕

蛋糕食譜｜日式芝士小蛋糕

聖誕節系列之 日式芝士小蛋糕 今次又係我老公order，佢睇中左上次我整個款聖誕版日式芝士小蛋糕，然後…… 問我「你上次整個d聖誕小蛋糕的裝飾用哂未呀？？」 我「未呀！！」 佢「你之後仲有用嗎？？」 我「無呀！！」 佢「d裝飾剩左係度，過左聖誕都無用架喇！！」 我「係呀！！你想點？？講重點??」 佢「我想你整番上次細細件個款芝士蛋糕，比我攞返公司請同事食呀！！」 我表示「我好忙架，等我check check我的schedule先……??」 分享一下上次焗呢個扁身的日式芝士蛋糕係無用水浴法，今次又試下用番水浴法，成品有咩分別呢 結果，我覺得水浴法焗出黎濕潤d同香d，但時間相對長d，無用水浴法焗出黎個口感係無咁濕潤同無咁香，我個人比較鍾意用水浴法的成品，好味d

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
冬至食譜｜一品紅燒肉扒唐蒿

冬至食譜｜一品紅燒肉扒唐蒿

做冬家家戶戶都於在家做拿手菜與家人共聚天倫，红燒肉定是熱門又点激率非常高的大菜之一，快來看看吧

Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片

《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片

2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞

黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞

現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感

佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感

《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自

女人我最大 ・ 17 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話　寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰

張柏芝錄影接小兒子電話　寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰

大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。

姊妹淘 ・ 1 天前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」　結局卻爆笑收場

吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」　結局卻爆笑收場

近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。

姊妹淘 ・ 1 天前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」　網嘆：好爸爸好丈夫

郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」　網嘆：好爸爸好丈夫

天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。

姊妹淘 ・ 14 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵　網民狂呼：驚為天人！

鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵　網民狂呼：驚為天人！

【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭

賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭

拍賣場再現低價銀主盤，北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，早年曾發生墮樓事故，將於下周五（1月2日）推出拍賣，開價980萬元，較市價折讓近五成。該單位原業主曾承造安老按揭（逆按揭），離世後單位遭銀主收回拍賣。

28Hse.com ・ 16 小時前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測

62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測

62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」

54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」

54歲「兒歌天后」陳松伶近年成功由暴肥體態變回纖瘦「美魔女」，在短短半年內驚人地甩掉20公斤贅肉，近日為宣傳演唱會再次出現在鏡頭前，逆齡外貌與身材引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
阮浩棕何沛珈被下達「禁愛令」　兩年地下情玩完親證關係有「變」

阮浩棕何沛珈被下達「禁愛令」　兩年地下情玩完親證關係有「變」

【on.cc東網專訊】梁舜燕孫仔、無綫上位小生阮浩棕與女神何沛珈緋聞傳足兩年，雖然一直沒有認愛，但他們不時情侶檔商演，儼如已官宣戀情。不過今日有消息指，二人驚爆分手，除了指他們聚少離多外，更因無綫正力捧他們上位，嚴格執行「禁愛令」，不讓上位小生花旦戀情高調，阮浩

東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
87歲梁愛罹患胰臟癌體重不足70磅 不做電療化療豁達面對 坦言「死得快好世界」

87歲梁愛罹患胰臟癌體重不足70磅 不做電療化療豁達面對 坦言「死得快好世界」

現年87歲嘅資深演員梁愛，加入娛圈後參演過多部粵語長片及影視作品，憑《他來自江湖》飾演馬姐深入民心，早前佢與導演老公左幾移居加拿大，歷盡喪夫喪子之痛後回流香港，過着獨居退休生活。日前好友楊紹鴻喺社交網站出PO透露梁愛已入住老人院，並上載探訪合照，及為佢打氣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）

【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）

759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 1 天前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚

哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚

隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
意甲 ｜拿玻里捧盃　海倫六字回應離開曼聯決定

意甲 ｜拿玻里捧盃　海倫六字回應離開曼聯決定

拿玻里以2比0擊敗博洛尼亞，成功在意大利超級盃封王，在決賽踢足90分鐘的海倫上載自己捧盃的笑容照片，並用六個字總結他離開曼聯的決定。

Yahoo 體育 ・ 5 小時前