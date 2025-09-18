薛凱琪演唱會玩Kiss Cam又出事？男粉絲當眾撩鼻令Fiona爆笑

薛凱琪演唱會玩Kiss Cam又出事？男粉絲「一行為」放飛自我令Fiona爆笑

近年嘅演唱會都大玩「Kiss Cam」，每當影到該情侶粉絲，就即時要親吻。Coldplay演唱會上竟意外揭發科技公司Astronomer CEO Andy Byron與人才資源總監Kristin Cabot嘅婚外情，成為城中熱話；日前，薛凱琪於蘇州舉行演唱會，其「Kiss Cam」環節亦衍生出一場「社會性死亡」嘅搞笑現場。

當晚，薛凱琪深情演唱經典歌曲《甜蜜蜜》期間，大螢幕隨機捕捉台下情侶甜蜜熱吻，氣氛浪漫又甜蜜。不過，鏡頭突然聚焦到一位男粉絲身上，該男粉絲完全冇察覺自己已成為眾人目光焦點，反而全神貫注地撩起鼻屎，如同放飛自我，現場瞬間引爆笑聲，就連台上嘅薛凱琪都忍唔住轉身望向大螢幕，見此幕笑到彎腰，差啲笑到唱唔到歌。影片隨即於網路瘋傳，唔少網民都替該男粉絲感到尷尬，又指其實攝影師見到呢個情況，更加唔應該影咁耐，認為宜家好似將別人嘅私密瞬間公諸於世。

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

