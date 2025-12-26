薛凱琪潮跟「聖誕樹頭」 超Deep V裙玩埋燈效

【on.cc東網專訊】歌手薛凱琪（Fiona）昨日（25）在社交網晒靚相向粉絲派福利，她照抄近期網上熱爆的「聖誕樹頭」造型，將髮型變身聖誕樹應節，配上藍色超deep V及大露背連身裙，可愛又性感，她寫道：「knock knock！請查收你的禮物。Merry Christmas！」網友大讚造型漂亮，被她萌暈，笑言是最好的禮物。Fiona還拍片公開製作過程，她表示：「樹頭幕後大揭秘，好喜歡這個又高又瘦的頭，也好喜歡加這種好玩的班，ps甚麼都可以變成藝術品，就算是水瓶也可以。」弄頭髮時，當工作人員將她的頭髮束成錐體，她表現得勁興奮：「我整個人都瘦了，梳了這個頭之後。我覺得這個頭髮好看，嘩！好高呀！」除了髮型，她又改了眼妝顏色以配合，完成後，她要求將房間的燈光關掉，當見到頭飾閃閃發亮，她即時開心到大叫。最後Fiona加插拆頭髮片段作為彩蛋，一頭亂髮的她不禁向工作人員說：「你們拆得太不專業。」

