薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！
薛凱琪坦言無懼變老
薛凱琪曾到劉嘉玲主持的節目《嘉人自友約》中作客，二人暢談人生與保養，當她笑著說出自己已年過40時，劉嘉玲驚訝得瞪大眼睛：「你這麼大了？我覺得你在我眼裡面你少三十多的感覺！」薛凱琪則表示無懼歲月流逝，「我的聲音會老，容貌也會老，但當聲音帶著歲月的質感唱同一首歌，那份感動無與倫比。我不為年齡焦慮，反而覺得老去很有質感。」她的凍齡不僅止於外表，更散發由內而外的光芒。
薛凱琪與23歲單依純合照宛如姐妹
薛凱琪與年僅23歲的內地歌手單依純合照也驚艷無數網友。照片中完全看不出21歲的年齡差距，彷似同齡閨密。這張合照迅速在網絡上掀起熱議，網友紛紛驚嘆她的驚人凍齡功力。究竟她的凍齡秘訣是什麼呢？答案就在她的日常習慣中。
薛凱琪6大凍齡秘技
薛凱琪凍齡秘技1. 每日必喝牛蒡汁
薛凱琪曾分享指媽媽會為她準備了一杯特別的「蔬菜王」飲品，那就是新鮮牛蒡搭配半顆檸檬和半個蘋果，榨成略帶苦味的汁液。其抗氧化成分能讓肌膚透亮如初，讓氣色由內而外散發自然光澤，因此她始終堅持每天飲用。
薛凱琪凍齡秘技2. 每晚必抹油
薛凱琪在每晚的保養程序中，總以護膚油作為最後一步鎖住水分。這樣的保養方式，能在夜晚深層修護肌膚屏障，使翌日肌膚呈現飽滿細緻的狀態。她認為選擇適合自己膚質的晚霜，遠比盲目追求貴價產品更為重要。
薛凱琪凍齡秘技3. 堅持打坐
薛凱琪堅持十年來每天透過打坐冥想來穩定內心情緒與思緒，她相信內在的平靜是外在美的最佳基礎。的確，有科學證實壓力降低有助減少皮質醇分泌，避免因情緒波動導致的膚質問題。
薛凱琪凍齡秘技4. 熱愛運動
薛凱琪熱衷於各種運動，無論是泰拳、瑜珈還是羽毛球，都成為她日常生活的一部分。運動不僅鍛鍊體態，更能提升新陳代謝，促進血液循環，讓她的肌膚散發自然紅潤。
薛凱琪凍齡秘技5. 保持正面心態
凍齡的終極秘訣在於心態，薛凱琪選擇用自在自如的心態面對生活。這種豁達不僅讓她遠離壓力，更讓她的笑容充滿感染力。只有快樂自在，才能讓肌膚由內而外透出少女般的光采。有心理學研究顯示，積極心態能降低壓力相關的炎症反應，間接減緩肌膚老化。
薛凱琪凍齡秘技6. 吃得開心
薛凱琪的飲食哲學一向是「開心最重要」，無論是炸雞、麻辣火鍋還是街邊小吃，她都照單全收，從不刻意限制。對她而言，享受美食能帶來真正的快樂，而這份快樂才是維持青春的秘密武器。當然，她也知道適量與均衡的重要性，在放縱過後也會補充身體所需的營養。
牛蒡汁真的有效嗎？
牛蒡確實含有抗氧化的綠原酸和槲皮素，但與藍莓、綠茶、黑朱古力這些食物相比，其含量微不足道，甚至還比不上日常水果的維他命C和胡蘿蔔素。牛蒡唯一突出的是纖維含量較高，有助於增加飽足感。
若將牛蒡打成汁後飲用，反而可能導致血糖迅速升高。因為牛蒡中的澱粉經榨汁處理後更易被人體吸收，若搭配高糖水果一同榨汁，可能促進皮膚的糖化現象，導致膠原蛋白流失和肌膚加速老化，因此飲用牛蒡汁時應避免加入高糖水果。
