薛家燕額前大痣帖文掀熱議親自回應 網民：應該油紅定點多一點？

薛家燕額前大痣帖文掀熱議 網民：應該油紅定點多一點？

薛家燕（家燕媽媽）向來以開心形象示人，額頭正中嘅癦亦係標誌。過往，有唔少網民都曾惡搞薛家燕額前嘅大癦；2018年，有網民將超級英雄電影《復仇者聯盟3：無限之戰》反派魁隆搶奪幻視額前「心靈寶石」一幕，改成搶奪薛家燕額前嘅癦，更指薛家燕擁有第7粒寶石。薛家燕當時就分享指粒癦係喺好細個嗰陣就有，有高人睇過，表示粒癦就好似一盞明燈照亮佢人生道路，叫佢唔好脫癦。又指，粒癦中間仲生咗一根小毛，笑指佢媽媽話如果毛生得太長，就將根毛繞著痣轉個圈。日前，有網民於社交平台開帖討論，詢問：「如果家燕媽媽係印度人，咁應該係油紅佢粒癦，定係Extra點多一點畀佢先啱？」

廣告

其帖文引起熱議，有網民認為點紅看起來會更好看；亦有人建議應該配合印度傳統畫上「吉祥痣」；更有網民覺得薛家燕嘅寶癦本身已經足夠吉祥。有網民將額頭區域劃成九宮格玩過三關，得到11萬次瀏覽。有媒體向薛家燕求證，佢透過經理人回答覆，兩眉之間點紅係好有意義的，代表吉祥和好運。不過，薛家燕粒痣嘅位置比較高，媽媽從小就請教名師指導，對方指粒痣就似一盞明燈，照亮我人生嘅道路，會帶來好運。

