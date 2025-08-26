天文台料低壓區本週中入南海
薩爾瓦多男成美國打擊移民爭議焦點 法官暫阻驅逐
（法新社巴爾的摩25日電） 薩爾瓦多移民男子阿布雷戈賈西亞先前遭美國政府錯誤驅逐又返美後，今天再次遭到逮捕，且恐被遣送至非洲國家烏干達，不過聯邦法官今天暫時阻止他再被驅逐。
阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）正處於美國總統川普（Donald Trump）打擊移民行動的爭議核心，他今年3月被錯誤驅逐到薩爾瓦多，後來又被送回美國。
美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台X發文表示，阿布雷戈賈西亞今天在巴爾的摩（Baltimore）被移民暨海關執法局（ICE）逮捕。
國土安全部宣布，將把阿布雷戈賈西亞驅逐至烏干達。
現年30歲的阿布雷戈賈西亞6月被送回美國後，又因被控人口走私而遭到監禁，上週才自田納西州監獄獲釋，並獲准返回他在馬里蘭州的家等待審判。
他被要求於今天在巴爾的摩向移民暨海關執法局報到，這是他從監獄獲釋的條件之一。
他其中一名律師桑多華－莫申伯格（Simon Sandoval-Moshenberg）指出，他的當事人赴約時遭移民暨海關執法局帶走拘留。
阿布雷戈賈西亞的律師立即提起訴訟，對當局要再度驅逐他的舉措提出異議。美國聯邦地區法院法官希尼斯（Paula Xinis）今天暫時阻止他被逐出美國，並將對此案進行進一步聽審。
