薩爾科齊入獄服刑 5 年 精心安排離家場面 兒子呼籲支持者住所外聲援︱Yahoo

薩爾科齊. REUTERS/Sarah Meyssonnier

【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）今日（21 日）已於巴黎入獄，開始服 5 年刑期。他早前被法院裁定涉及刑事共謀罪名成立，指他在 2007 年競選總統期間，從已故利比亞領袖卡達菲政權獲取非法資金，令薩爾科齊成為首位入獄的法國戰後領袖，也是歐盟國家中首位入獄的前元首。

薩爾科齊上車前與妻子吻別。 REUTERS/Benoit Tessier

被安排單獨囚禁 設獨立浴室

綜合外媒報道，現年 70 歲的薩爾科齊於巴黎南部的拉桑特（La Santé）監獄服刑，事前他安排一場「精心策劃」的離家場面，與妻子、歌手 Carla Bruni 一同走出位於巴黎西部的住所，向在場民眾揮手，上車前與妻子吻別。其子 Louis Sarkozy 曾呼籲支持者到場聲援，現場群眾高呼「Nicolas！」。與此同時，薩爾科齊在社交媒體發文稱自己「清白」，並批評案件是「司法醜聞」。

薩爾科齊接受訪問時表示，他帶了家庭照片及 3 本書入獄，包括《基督傳》及大仲馬的《基度山恩仇記》，他說會利用監獄時間撰寫新書。他被安排單獨囚禁，囚室約 9 平方米，設有獨立浴室及廁所，可觀看電視，但不得使用手機，僅能透過監控電話聯絡家人及律師。

大批支持者到場聲援。 (Photo by Bastien Ohier / Hans Lucas via AFP)

必須上訴期間入獄服刑

法院主審法官表示，案件事實「極為嚴重」，足以「破壞公眾信任」，因此判處 5 年監禁。薩爾科齊的律師已在他入獄後提交保釋申請，上訴法院將在 2 個月內審理。法院可決定讓他在司法監督或居家監禁下獲釋，也可維持羈押，以防篡改證據或影響證人。

檢方在為期 3 個月的審訊中指，薩爾科齊與卡達菲政權達成「腐敗交易」，以換取選舉資金。不過，他在貪污、挪用利比亞公款及非法競選資金等三項罪名上獲判無罪。薩爾科齊在庭上否認所有指控，並已提出上訴。新一輪審訊預計約 6 個月後進行，但根據現行判刑性質，他必須在上訴期間入獄服刑。