薩爾科齊服刑不足三星期 獲准保釋離開監獄候審 不得離開法國境內︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊獲准離開監獄，改為接受司法監督。巴黎上訴法院今日（10 日）裁定，他在服刑不足三星期後可獲釋，但須遵守多項限制，包括不得離開法國境內，以及不得與案件的共同被告及證人接觸。

綜合外媒報道，現年 70 歲的薩爾科齊原本被判入獄五年，涉及以利比亞資金資助其 2007 年總統選舉的貪污案。他在 10 月 21 日入獄後隨即提出早釋申請，法院最終批准他以司法監督形式候審。

薩爾科齊妻子到庭旁聽。(Photo by Ian LANGSDON / AFP)

感謝監獄職員給予協助

薩爾科齊於聽證會上透過視像發言時表示，「我從未想像過會在 70 歲時經歷坐牢。這是一場被強加於我的磨難，我已挺過來，這很艱難，非常艱難。」他同時感謝監獄職員在「這場惡夢」中給予協助。薩爾科齊的妻子 Carla Bruni-Sarkozy 及兩名兒子到庭旁聽。

法院指，雖然案件的上訴審訊預計最快於明年春季舉行，但根據法國法律，在上訴審理前，通常以釋放為原則，羈押屬例外情況。

薩爾科齊在庭上重申，從未向已故利比亞領袖卡達菲（Moammar Gadhafi）尋求任何資金援助，並強調「我永遠不會承認我沒有做過的事」。