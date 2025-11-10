HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
薩爾科齊服刑不足三星期 獲准保釋離開監獄候審 不得離開法國境內︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊獲准離開監獄，改為接受司法監督。巴黎上訴法院今日（10 日）裁定，他在服刑不足三星期後可獲釋，但須遵守多項限制，包括不得離開法國境內，以及不得與案件的共同被告及證人接觸。
綜合外媒報道，現年 70 歲的薩爾科齊原本被判入獄五年，涉及以利比亞資金資助其 2007 年總統選舉的貪污案。他在 10 月 21 日入獄後隨即提出早釋申請，法院最終批准他以司法監督形式候審。
感謝監獄職員給予協助
薩爾科齊於聽證會上透過視像發言時表示，「我從未想像過會在 70 歲時經歷坐牢。這是一場被強加於我的磨難，我已挺過來，這很艱難，非常艱難。」他同時感謝監獄職員在「這場惡夢」中給予協助。薩爾科齊的妻子 Carla Bruni-Sarkozy 及兩名兒子到庭旁聽。
法院指，雖然案件的上訴審訊預計最快於明年春季舉行，但根據法國法律，在上訴審理前，通常以釋放為原則，羈押屬例外情況。
薩爾科齊在庭上重申，從未向已故利比亞領袖卡達菲（Moammar Gadhafi）尋求任何資金援助，並強調「我永遠不會承認我沒有做過的事」。
49歲男涉養女小四至中四期間四度非禮 罪成判監3年3個月 官稱事主需長期心理治療
49 歲男子被指 2016 年至 2023 年，四度在家中非禮當時就讀小四至中四的養女，包括隔衣摸胸和私處。事主因生母搬走，她和胞妹由養父照顧，擔心失去依靠而啞忍，直至一次遭養父脫褲子至露臀，終向社工披露及報警。男子經審訊後被裁定 4 項非禮罪成，周一（10 日）於區域法院被監 3 年 3 個月。法庭線 ・ 8 小時前
吳亦凡3度被傳死在獄中 官方至今仍未證實
EXO前成員、加拿大籍男星吳亦凡在內地涉及強姦、聚眾淫亂，2022年11月被判刑13年，附加驅逐出境，近日突然瘋傳他疑似在獄中絕食身亡，詳細搜尋發現，本月1日大量社交網帳號發布帶有「吳亦凡去世」標籤的話題，但都是「真的假的？」「人沒了？」等未獲證實的質疑性內容，依照內地司法程序，在押人員發生重大變故，必須由監獄或司法機關通報，目前無任何官方披露消息。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
旺角 17 歲少女廁所遭圍毆 3 少女被捕最細僅 13 歲 警追緝在逃人士︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 17 歲少女上月在旺角一幢商廈的殘障人士廁所內遭多名少女拳打腳踢，施襲過程更被拍下上載至社交平台。警方今日（9 日）表示，經調查後昨日拘捕 3 名年齡介乎 13 至 16 歲的少女，報稱學生或無業，案件仍在調查中，並正追緝在逃人士。Yahoo新聞 ・ 1 天前
學生出租屋內亡 業主向家屬償索失敗
【on.cc東網專訊】黑龍江省一名中學生去年底在校外出租屋內自殺死亡，業主夫婦事後以物業變成「凶宅」貶值為由，要求死者家長賠償12萬元（人民幣，下同，約13.1萬港元），最終遭到黑龍江尚志市人民法院一審駁回。on.cc 東網 ・ 1 天前
日本秋田、青森和新潟縣昨共5人被熊襲擊受傷 札幌動物園發現腳印臨時閉園
日本秋田、青森和新潟3個縣，昨日(9日)早上共有5人被熊襲擊受傷，均沒有生命危險。另外，札幌圓山動物園發現棕熊腳印，要臨時閉園。日本傳媒報道，在秋田縣，昨日早上約6時，五城目町馬場目的住宅用地內，一名78歲女子被一隻熊抓傷臉部，她的女兒聽到慘叫聲趕到現場，亦被熊襲擊受傷。約半小時後，美鄉町小荒川一名83歲男子在住所門口被熊襲擊受傷，縣政府人員其後將熊射殺。在青森縣三戶町一間拉麵店，昨日清晨約5時，一名57歲男員工從後門出來時，被一隻熊襲擊，臉部被抓傷。在新潟縣一名60多歲男子在住所外，被一隻從灌木叢中走出的熊襲擊受傷。另外，札幌市中央區的圓山動物園內昨日上午10時左右，有人發現多個棕熊的腳印，動物園中午度閉園調查。(ST)infocast ・ 11 小時前
鑽石山龍蟠苑16歲少女暈倒家中 送院搶救不治
鑽石山龍蟠苑有人猝死。昨日(8日)中午12時許，在龍蟠苑龍瑚閣住所內，一名16歲少女在房內暈倒，男友發現大驚報警求助。am730 ・ 1 天前
長沙灣元州邨單位起火冒煙 逾百居民疏散
警方今日(9日)傍晚6時許接獲報案指，元州邨發生火警，元泰樓19樓一個單位冒出濃煙和火舌。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，迅速將火救熄；逾百名居民自行疏散到安全位置，消防及警方正調查事件原因。 據了解，起火單位的戶主為一名八旬老婦，她沒有受傷，但現場有一名13歲男童吸入濃煙不適，需要在場接受治理。am730 ・ 1 天前
緬甸傳媒:政府軍已拆除KK園網絡犯罪中心過百幢建築物
緬甸傳媒報道，政府軍已拆除妙瓦底地區KK園網絡犯罪中心內過百幢建築物。在反政府武裝力量的協助下，政府軍上月中下旬向KK園一帶發動猛烈攻勢，超過1500名不同國籍的電騙疑犯逃往鄰近的泰國湄索縣，部分人已被泰國當局遣返原住國。緬甸傳媒報道說，軍方使用重型機械拆除83幢建築，並炸毀18幢建築，47幢建築亦被列入拆除目標，行動是當局為打擊KK園犯罪活動而採取的措施一部分。不過，有泰國傳媒指出，位於泰緬邊境的另外兩個跨國網絡犯罪中心仍然完好無損，並且仍在蓬勃發展。(JJ)infocast ・ 6 小時前
砵蘭街酒店房間闢毒品分銷中心 檢值46萬元貨拘兩男女
【on.cc東網專訊】油尖區警員根據深入調查及分析後，昨日(9日)晚上約9時，於砵蘭街一酒店展開打擊毒品行動。人員在該酒店一房間內檢獲約850克懷疑「冰」毒，及一批懷疑毒品分拆及包裝工具。on.cc 東網 ・ 9 小時前
假冒官員索取村民資訊 兩男女遭刑拘
【on.cc東網專訊】一對內地男女上周三（5日）自稱官員，前往湖南省益陽市索取村民個人資料，被識破後持刀傷害一人。他們事後同被警方抓獲，正被刑事拘留。on.cc 東網 ・ 1 天前
鳳凰颱風強襲菲律賓 「浪拍打防波堤感覺地面都在震」
（法新社菲律賓伊薩貝拉10日電） 超級颱風鳳凰（Fung-Wong）強襲菲律賓，至今釀成2死，風暴來襲前，當局已疏散逾百萬人。這是今年侵襲菲國的第21個風暴，暴風半徑幾乎覆蓋菲律賓全境。法新社 ・ 6 小時前
佐敦截可疑私家車檢兩刀 警拘53歲男司機
西九龍總區衝鋒隊人員今日(9日)上午約10時在佐敦吳松街65號對開巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，並在在該私家車上檢獲兩把分別長約28厘米長的魚生刀，及34厘米帶有雕刻的匕首，。53歲男司機涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。am730 ・ 1 天前
厄瓜多監獄兩度動亂31死 至少27人窒息身亡
（法新社基多10日電） 厄瓜多當局表示，今天下午在該國1座監獄內，至少發現27名囚犯因窒息死亡，而這座監獄清晨發生武裝暴動，造成4人喪命、數十人受傷。厄瓜多國家監獄管理機構（SNAI）聲明表示，這起上午的暴力事件造成4人死亡，另有33名囚犯及1名警員受傷。法新社 ・ 9 小時前
啟德全運會票務中心櫃桶被撬 未有損失 重案組跟進
啟德的全運會票務中心發生懷疑爆竊案。今日(9日)早上近11小時，警方接獲職員報案，指位於啟德的全運會票務中心，有一個櫃桶被撬開，懷疑遭到爆竊。am730 ・ 1 天前
巴黎恐攻10週年 馬克宏將赴襲擊地點悼念遇難者
（法新社巴黎9日電） 法國將於13日紀念巴黎恐怖攻擊事件滿10週年，總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天將逐一前往事發地點與遇難者家屬及民眾一同表達哀思，並將發表談話。巴黎恐攻事件時任總統歐蘭德（Francois Hollande），近日在接受法新社專訪時說：「這些年來，法國能夠團結一致，克服一切。」法新社 ・ 1 天前
英最大加密貨幣查扣案 中國女商人面臨最高14年徒刑
（法新社倫敦10日電） 曾過著奢華生活、被稱為「女財神」的中國商人錢志敏，現在因英國警方查扣價值超過60億美元的比特幣－－創下英國史上最大加密貨幣查緝紀錄，將在今明兩天的聽審後被判刑，面臨最高14年的刑期。在她被捕前，倫敦警方進行了當時史上最大宗加密貨幣查扣行動，沒收超過6萬1000枚比特幣，按現行匯率價值逾60億美元。法新社 ・ 4 小時前
印尼漢疑前女友另結新歡淋腐液 判囚5年4個月
一名持「行街紙」留港的印尼男子在Facebook認識同鄉女子後交往近一年，前年初分手後懷疑女方另結新歡，於是向對方潑灑高濃度腐蝕性液體，導致女方背部二級燒傷，其後又出手掌摑推撞，今早(10日)於高等法院判囚5年4個月。 被告RUSADI Didi(37歲)，以免遣返聲請人身份留港。他早前承認意圖造成身體嚴重傷害而am730 ・ 8 小時前
龍捲風襲擊巴西南部小鎮 釀6死750傷
（法新社聖保羅8日電） 巴西當局今天表示，一場龍捲風昨晚席捲南部巴拉納州（Parana）城鎮里奧博尼圖伊瓜蘇（Rio Bonito do Iguacu），造成至少6人喪生，約750人受傷；風暴摧毀了小鎮大部分地區。巴拉納州政府指出，龍捲風至少造成6人喪生。法新社 ・ 1 天前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 6 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 天前