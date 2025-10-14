薪酬調查｜受訪公司展望明年平均加薪3.5% 惟逾6成抱觀望態度未有定案(鄔卓然報道)

【Now新聞台】有薪酬趨勢調查指出，本港僱員今年平均加薪2.7%，展望明年加薪幅度會上調至3.5%。人力資源管理學會指，市場觀望氣氛濃厚，不過本港經濟向好，對明年加薪審慎樂觀。

今年剩下兩個多月，「打工仔」能否加薪相信都已沒懸念，惟有寄望明年。

醫學美容從業員許先生：「不減薪就叫作偷笑，市道不好跟老闆共患難，想加多少老闆知道，在心中。」

餐廳廚師張女士：「在廚房斬雞。(今年沒加薪會否失望？)不會，(月薪)至少2.8萬元來說，起碼我一個月有3至4萬元，所以我認為我可以。」

人力資源管理學會及一間內地人力資源公司進行調查，今年1至9月訪問了本港167間、來自12個行業的公司，涵蓋逾14萬名全職僱員。相關僱員今年平均加薪2.7%，按年下跌0.5個百分點，扣除通脹實際加薪1.2%，是疫情後的新低。

受訪公司有約89%今年加薪，而凍薪高達11%，是疫情後的新高；以僱員劃分，就有約82%獲加薪，其餘凍薪。學會指，私人公司主要考慮業績，相信與公務員凍薪無直接關係。

加薪最多的行業是物流及運輸業，最少是餐飲與款待。學會指，部分調整幅度較低，與外勞政策沒大關係。

調查亦訪問了澳門34間公司及大灣區城市427間公司，僱員今年分別平均加薪2.3%及4.1%，其中大灣區加幅高於本港。

香港人力資源管理學會理事會成員孔于人：「兩地(本港及內地)的工資結構其實頗不同，經濟發展亦不一樣，甚至工資基數都不一樣，所以(大灣區加薪)4%，我認為是可以理解。不是因為內地工資真的高過我們，甚至內地工資是否追過香港，我認為現時不太成熟去評論這個。」

調查又發現，本港有3成受訪公司明年計劃加薪，2%會減薪，其餘68%未有決定；展望平均加薪3.5%，比今年多0.8個百分點。

學會表示，市場觀望氣氛濃厚，雖然中美關稅戰等因素令經濟出現波動，但人民幣和本港樓市穩定，整體經濟有改善，對明年加薪3.5%審慎樂觀。

