薯仔食譜｜土豆絲及蛋煎芝士薯仔餅

幾日前買咗一包鹿兒島薯仔，再唔處理驚發芽，到時嘥晒啲錢?。動動腦筋?簡單嘅食材都可以變成兩款美食?。大家有興趣文迪私人廚房可關注埋文迪IG，裏面有好多食譜?參考。 https://instagram.com/mandykitchen1121

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

［土豆絲材料］鹿兒島薯仔 4至5個

［土豆絲材料］白醋 2茶匙 (浸土豆絲）

［土豆絲材料］鹽 1茶匙 （浸土豆絲)

［土豆絲材料］鹽 半茶匙 （調味）

［土豆絲材料］花椒 1茶匙

［土豆絲材料］辣椒仔 1隻

［薯仔餅材料］鹿兒島薯仔 4至5個

［薯仔餅材料］雞蛋 4隻

［薯仔餅材料］白醋 2茶匙 (浸土豆絲）

［薯仔餅材料］鹽 1茶匙 （浸土豆絲)

［薯仔餅材料］鹽 半茶匙 （調味）

［薯仔餅材料］混合碎芝士 （可免） 適量





作法:

1 ：



土豆絲做法： 薯仔刨皮，切成幼絲，用水浸住土豆絲，加入白醋和鹽各1茶匙，浸5分鐘，隔去水份，再次加入水份攪勻，換水直至土豆絲水清澈，隔水盛起，用廚紙印乾水份

2 ：

辣椒切碎備用，花椒用油爆香，隔去花椒留花椒。花椒油炒土豆絲，炒兩分鐘後加一茶匙白醋炒勻，再加入鹽和辣椒碎炒勻，炒多一分鐘即成。

3 ：

小貼士：邊切土豆絲邊放入加有白醋和鹽的水浸泡。今次連同蛋煎芝士薯餅製作，薯片可同用一盆白醋鹽水浸泡，跟（1）方法相同處理。

4 ：

蛋煎芝士薯仔餅做法（兩底）：請看土豆絲做法步驟（1）

5 ：

用油煎薯片，加少許鹽調味，煎到差不多熟透，盛起攤凍到暖和備用。雞蛋加少許鹽打勻，加入薯片，煎pan加油，熱油落一半份量雞蛋薯片，煎蛋定型後加入碎芝士，芝士蛋液凝固翻轉再煎，即完成。第二底相同做法。

6 ：

小貼士：翻轉蛋可用一隻大碟覆蓋煎pan，輕易倒扣出來，再回鑊煎另一面。

