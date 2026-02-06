消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
薯仔食譜｜土豆絲及蛋煎芝士薯仔餅
幾日前買咗一包鹿兒島薯仔，再唔處理驚發芽，到時嘥晒啲錢?。動動腦筋?簡單嘅食材都可以變成兩款美食?。大家有興趣文迪私人廚房可關注埋文迪IG，裏面有好多食譜?參考。 https://instagram.com/mandykitchen1121
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
［土豆絲材料］鹿兒島薯仔 4至5個
［土豆絲材料］白醋 2茶匙 (浸土豆絲）
［土豆絲材料］鹽 1茶匙 （浸土豆絲)
［土豆絲材料］鹽 半茶匙 （調味）
［土豆絲材料］花椒 1茶匙
［土豆絲材料］辣椒仔 1隻
［薯仔餅材料］鹿兒島薯仔 4至5個
［薯仔餅材料］雞蛋 4隻
［薯仔餅材料］白醋 2茶匙 (浸土豆絲）
［薯仔餅材料］鹽 1茶匙 （浸土豆絲)
［薯仔餅材料］鹽 半茶匙 （調味）
［薯仔餅材料］混合碎芝士 （可免） 適量
作法:
1 ：
土豆絲做法： 薯仔刨皮，切成幼絲，用水浸住土豆絲，加入白醋和鹽各1茶匙，浸5分鐘，隔去水份，再次加入水份攪勻，換水直至土豆絲水清澈，隔水盛起，用廚紙印乾水份
2 ：
辣椒切碎備用，花椒用油爆香，隔去花椒留花椒。花椒油炒土豆絲，炒兩分鐘後加一茶匙白醋炒勻，再加入鹽和辣椒碎炒勻，炒多一分鐘即成。
3 ：
小貼士：邊切土豆絲邊放入加有白醋和鹽的水浸泡。今次連同蛋煎芝士薯餅製作，薯片可同用一盆白醋鹽水浸泡，跟（1）方法相同處理。
4 ：
蛋煎芝士薯仔餅做法（兩底）：請看土豆絲做法步驟（1）
5 ：
用油煎薯片，加少許鹽調味，煎到差不多熟透，盛起攤凍到暖和備用。雞蛋加少許鹽打勻，加入薯片，煎pan加油，熱油落一半份量雞蛋薯片，煎蛋定型後加入碎芝士，芝士蛋液凝固翻轉再煎，即完成。第二底相同做法。
6 ：
小貼士：翻轉蛋可用一隻大碟覆蓋煎pan，輕易倒扣出來，再回鑊煎另一面。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54181
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
沙薑雞食譜｜電飯煲沙薑雞
我發覺愈來愈多人喜歡用電飯煲煮餸，網上有很多電飯煲食譜，今天想用電飯煲做沙薑雞，用電飯煲蒸雞，不用看火，非常方便，電飯煲蒸出來的雞，一點都不會比用媒氣爐蒸差，一樣嫩滑多汁，很好吃！ #電飯煲蒸雞 #沙薑雞 #懶人料理
千層糕食譜｜紅棗椰汁千層糕
賀年食品系列之 「紅棗椰汁千層糕」 對上一次整紅棗糕已經係2年前，個時係整1個長方形，今次試下整三角形件裝，外形幾特別喎！！ 整千層糕最花時間就係要逐層蒸，我總共整左8層，絕對係心機之作✌✌ 我將紅棗糊過篩2次，完成的粉漿又再過篩1次，蒸出黎的成品真係看得見的幼滑，又帶點通透 呢個千層糕冷熱食都得，翻熱食軟糯煙韌不黏牙，常溫食質感Q彈，而且紅棗味好香濃
帶子食譜｜西蘭花炒帶子
帶子食譜｜西蘭花炒帶子
蘿蔔糕食譜｜🧧🥕 氣炸鍋蒸焗蘿蔔糕｜外脆內軟賀年必備📽️
新年想整蘿蔔糕，又唔想開蒸爐搞一大輪？而家可以蒸＋焗一次過🔥 用 蒸汽氣炸鍋 就得✨ 外層微脆、入面軟糯，零失手！
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
蘿蔔糕食譜，各家都有自己的獨門秘方，有傳統惹味蘿蔔糕，也有新派健康蘿蔔糕，更有免蒸純素蘿蔔糕。然而，自製蘿蔔糕並非想像般容易，要做出口感挺身不削，蘿蔔味道甜香的蘿蔔糕，材料、份量、做法、技巧，統統都非常重要！以下Yahoo Food就整合了各種蘿蔔糕做法，務求讓大家一學就上手，當中更有不少貼士，教你如何避免蘿蔔糕易變壞，立即看看以下的蘿蔔糕食譜合集吧！
黑芝麻酥食譜｜一口黑芝麻酥做法
賀年食品系列之 「一口黑芝麻酥」 第1次整呢款黑芝麻酥 腰果酥就整得最多，杏仁酥、花生酥、開心果酥、鹹蛋黃酥......都整過，但就係未整過黑芝麻酥 我係i herb買左樽黑芝麻醬，所以想嘗試下用黑芝麻醬黎整呢款一口酥，我係用腰果酥的食譜稍作改動，估唔到成品比腰果酥更加酥脆 鍾意黑芝麻的你快d試下整喇！！
牛肉羹食譜｜西湖牛肉羹
牛肉羹食譜｜西湖牛肉羹
虎蝦食譜｜赤米蝦汁扒釀虎蝦
加入貢菜加添爽脆口感
蛋卷食譜｜自製牛油蛋卷 金黃鬆脆有秘訣 兩個步驟就搞掂？
手工蛋卷近年大為流行，做蛋卷最貴的其實是心機，材料和器材倒也不是太高昂成本，但如果自己能親手整出鬆脆蛋卷，再買個靚餅盒來包裝，親朋好友收到一定大為驚喜。做蛋卷用的蛋卷板可以在上海街或網上訂購，回來清洗好再抹薄薄一層油便可以用。將粉漿加入板之後，便一直保持最小火來熱板，並不時反轉烤兩面，期間可以戴手套，用手來摸摸蛋皮是否已不黏手，只要做上兩三條便會掌握到溫度和時間。蛋卷板除了做蛋卷，還可以做雪糕蛋筒和製作法式薄餅或中式煎餅，用途也不少，即睇如何製作牛油蛋卷：
湯水食譜｜四季湯水｜增強免疫力｜降血糖血脂｜滋陰養顏｜黑蒜姬松茸螺頭湯
黑蒜係近年流行嘅健康食物，可以抗氧化、增強免疫力、維持心血管健康。今日我會同大家煲一個黑蒜姬松茸螺頭湯，配埋姬松茸仲有降三高同增強免疫力等功能，味道好甜又濃郁，一家大細都啱飲。 黑蒜：增強免疫力、抗氧化、降低血脂，維持心血管健康 姬松茸：健腦益腎、扶正補虛，降三高（膽固醇、血糖、血脂），改善肝功能，抗過敏反應，提高消化和免疫系統功能 螺頭：滋陰補腎，養陰生津，補充身體流失的津液 乾瑤柱：補腎益氣、健脾養胃 桂圓：補心脾、養血安神，補血氣 南北杏：潤肺止咳、化痰平喘 豬尾骨：補氣養血、強筋健骨
灣仔美食｜會展中心中菜廳中庭全新裝修 必食懷舊蜜汁火方/功夫菜大良炒鮮奶（有片）
灣仔會展中心常常有不同的展覽，想在睇展前或後想醫一醫肚？推介大家一間高質中菜廳，就是有不少達官貴人都會光顧的中菜廳「中庭」。餐廳近日完成長達3個月翻新工程，環境大器優雅，餐牌亦同步更新，呈現一系列大江南北菜式。與此同時，餐廳更宣布有多年酒店中菜經驗的伍寶明師傅加盟，如此動作多多，可見餐廳野心不少，相信是希望能在低迷的經濟環境中，依然能穩如泰山。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。