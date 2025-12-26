焦點

專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一

Yahoo Food

薯仔食譜│薯蓉雜錦批 大餐剩食物盡其用

聖誕節過完，家中又是有一堆未吃完的食物，除了用來煮意粉，亦可以用來做薯蓉批，即睇Yahoo食譜：

Yahoo Food
Yahoo Food
更新時間
薯仔食譜│薯蓉雜錦批 大餐剩食物盡其用
薯仔食譜│薯蓉雜錦批 大餐剩食物盡其用

聖誕節過完，家中又是有一堆未吃完的食物，除了用來煮意粉，亦可以用來做薯蓉批。脫胎自牧羊人批的薯蓉雜錦批是不用批皮的批，把吃不完的肉類加入新鮮蔬菜和茄汁同炒成餡料，加上薯蓉便是人人愛吃的美食，薯蓉中加入少許法式芥末可以令薯蓉配肉類更解膩，即睇如何製作薯蓉雜錦批：

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

薯蓉雜錦批（2人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料：

薯仔2個

廣告

牛奶4湯匙

法國芥末1茶匙

鹽適量

黑椒適量

牛油10克

餡料：

甘筍50克

蘑菇4隻

番茄1個

洋葱半個

蒜蓉1茶匙

雜錦香草1茶匙

豬肉碎或烤雞肉或牛(如後兩者切丁)100克

水100毫升

粟粉芡水適量

調味：

茄醬3湯匙

糖1茶匙

鹽適量

黑椒少許

老抽1茶匙

做法

1. 薯仔削皮切片蒸20分鐘至軟身，用叉子壓爛，加牛油和牛奶拌成薯蓉，加鹽和黑椒調味，加法國芥末拌勻備用。
1. 薯仔削皮切片蒸20分鐘至軟身，用叉子壓爛，加牛油和牛奶拌成薯蓉，加鹽和黑椒調味，加法國芥末拌勻備用。
2. 洋葱、甘筍、蘑菇和番茄切丁。燒熱鑊，加油，先把豬肉碎炒至轉色，盛起。加油，爆蒜頭和洋葱，加甘筍、蘑菇和番茄炒香，再加豬肉碎，加水，下調味，滾起收細火煮10分鐘，下粟粉芡水煮稠。
2. 洋葱、甘筍、蘑菇和番茄切丁。燒熱鑊，加油，先把豬肉碎炒至轉色，盛起。加油，爆蒜頭和洋葱，加甘筍、蘑菇和番茄炒香，再加豬肉碎，加水，下調味，滾起收細火煮10分鐘，下粟粉芡水煮稠。
3. 焗盤填入炒好的餡料，把薯蓉抹平，用叉子劃出紋路，用火槍把表面燒出紋路。
3. 焗盤填入炒好的餡料，把薯蓉抹平，用叉子劃出紋路，用火槍把表面燒出紋路。
完成品
完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲

宏福苑五級大火

其他人也在看

大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：

Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力

若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力

美國長期高度依賴中國供應的關鍵戰略材料「鎂」，如今出現本土重啟生產契機。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國政府正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。

鉅亨網 ・ 13 小時前
小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩

小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩

早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，日前在另一節目中更大談「單身焦慮」，想不到她今日（25日）即趁聖誕節報喜，宣布已婚嫁作人妻！

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」　網友開戰：不良示範

Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」　網友開戰：不良示範

韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。

姊妹淘 ・ 1 天前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？

愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？

TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌　平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛

黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌　平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛

44歲黃翠如與48歲蕭正楠於2018年結婚，今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，不時在社交平台分享兒子的成長過程，蕭哈哈的可愛模樣擄獲不少粉絲。適逢出生後首個聖誕節，黃翠如在平安夜（12月24日）把兒子打扮成小小聖誕樹，發布相片指：「平安夜，添加了一棵小樹🎄，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時🌈，祝快樂❤️」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼

錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼

麥當勞又有新搞作！今次不是出新包，而是新店環境靚到令人以為去了歐洲？剛剛進駐元朗錦綉花園的全新麥當勞，被網民譽為「全港最靚景M 記」。新店不但24小時營業，更坐擁無敵湖景，甚至會有天鵝游過！為了慶祝新張，官方推出 2 大限定優惠，即睇內文攞 Coupon 兼睇打卡位！

Yahoo Food ・ 21 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注

78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注

78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論

大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論

消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港

am730 ・ 14 小時前
洪天明周家蔚全家移居深圳　棄大埔2000呎獨立屋　親自搬重物呻：這輩子不想再搬家

洪天明周家蔚全家移居深圳　棄大埔2000呎獨立屋　親自搬重物呻：這輩子不想再搬家

51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！

北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！

15日下午，函館南部海岸先發現沙丁魚屍堆積如山，海浪一推直接進水無海濱溫泉，這天然露天池本來靠潮汐換水，結果變成魚屍收集器。

Japhub日本集合 ・ 19 小時前
港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略

港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略

臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！

28Hse.com ・ 1 天前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年

《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年

《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女

郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女

郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！

Yahoo Style HK ・ 1 天前

聖誕節直擊｜赤柱聖誕市集攤檔大排長龍　尖沙咀懷舊市集仿佛身處歐洲小鎮

【Now新聞台】今日是聖誕節，全港多區都有各具特色的市集，本台記者張曼琳及梁潔瀅晚上約六時分別在位於赤柱和尖沙咀的市集報道現場情況。 赤柱市集的聖誕樹及燈飾已亮燈，有不少家長帶同子女到場感受聖誕氣氛。很多攤檔已經大排長龍，包括冬甩檔、啤酒檔等，有檔主表示人流相比去年稍遜。入夜氣溫驟降，而市集近海，市民可以帶備外套禦寒。尖沙咀的市集就有樂隊助興，人頭湧湧。市集以懷舊為主題，售賣古著、手工藝品等，吸引市民前來選購。現場更有一棵六米高的聖誕樹，吸引市民駐足拍照打卡，加上小木屋及燈飾，營造歐洲小鎮的感覺。旁邊商場外牆已亮起燈飾，金光燦燦。市集將營業至晚上9時。#要聞

now.com 新聞 ・ 13 小時前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力

43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力

43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
iPhone 摺埋咗喇！新影片曝「iPhone Fold」全貌：似 iPhone Air、4.5mm 無摺痕

iPhone 摺埋咗喇！新影片曝「iPhone Fold」全貌：似 iPhone Air、4.5mm 無摺痕

年關將至，人們討論 iPhone 17 系列的熱情已然下降，是時候展望未來的 iPhone、迎接新一輪爆料了。曾遭 Apple 提告的 YouTuber Jon Prosser 今日分享了「iPhone Fold」的清晰渲染影片，讓大家對傳說中首款 Apple 摺機的期待可以變得更為具象一點。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
前亞姐施熙瑜自爆去快餐店用長者卡被查問 網民揭凍齡照全靠AI？

前亞姐施熙瑜自爆去快餐店用長者卡被查問 網民揭凍齡照全靠AI？

時裝設計師施熙瑜千禧年前後一度活躍於報紙名人版，後來更以47歲之齡參加亞姐。唔經唔覺施熙瑜原來都「登六」，佢最近出post指去快餐店出示長者折扣卡時，被收銀員質疑係咪合資格。「收銀員望住我：『呢張卡係你㗎？』問足三次！最後我要出動有我相的樂悠卡先信我係長者。這情況非首次。」佢更建議快餐店出張有相長者優惠卡，唔駛佢每次都要被驗身分證！同時施熙瑜配上一張以快餐店做背景嘅靚相，睇落當然唔似60歲，話似30歲都唔出奇。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│明年資金將流入收息股（曾淵滄）

曾淵滄專欄│明年資金將流入收息股（曾淵滄）

明年利率看跌，特別是銀行存款利率，將降至無利可圖。因此，明年將有很大一筆錢從銀行系統流入股市，這筆錢主要是買收息股而不是追捧增長股，追捧增長股的錢應該在今年已經進入股市，今年仍未從銀行提款買股票的錢都是保守的錢。

Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
好人好事｜火警鐘響濃煙攻走廊 外傭即抱少主逃生 媽媽感動：比封大利是佢

好人好事｜火警鐘響濃煙攻走廊 外傭即抱少主逃生 媽媽感動：比封大利是佢

大埔宏福苑五級火事隔近一個月，161名死者中，包括9名印傭及1名菲傭，事件令外界更關注住宅防火問題。一名有聘請外傭的母親於社交平台發帖，稱於家中突然聽到火警鐘響，外傭即非常警覺開門，發現濃煙有走廊，隨即極速抱起2歲少主往後樓梯逃生，最終一家人均安全落樓，「多謝姐姐乜都冇拎，淨係打算救小朋友走先」，網民均大讚機警。

am730 ・ 1 天前