薯仔食譜│德式新薯沙律 暖食冷食皆宜

薯仔雖然看起來簡單，但變化多多，用來做沙律已經很多種不同口味。日式薯仔沙律綿軟滑溜，德式薯仔沙律微酸又帶甜，加上煙肉的香味，非常吸引，也適合在遲些的聖誕派對上款客，暖或冷食一樣美味，即睇如何製作德式新薯沙律：

德式新薯沙律（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料

新薯500克

洋葱半個

煙肉3片

芫荽碎適量

黑椒碎適量

調味汁：

白醋50毫升

水30毫升

糖3湯匙

鹽1茶匙

做法

1. 新薯連皮洗淨，用叉子插薯仔表面，滾水烚熟或用微波爐高火加熱10分鐘，對切。
1. 新薯連皮洗淨，用叉子插薯仔表面，滾水烚熟或用微波爐高火加熱10分鐘，對切。
2. 洋葱和煙肉切粒。調味汁混合備用。燒熱鑊，下油爆香洋葱，加入煙肉同炒香，加入調味汁。
2. 洋葱和煙肉切粒。調味汁混合備用。燒熱鑊，下油爆香洋葱，加入煙肉同炒香，加入調味汁。
3. 加入新薯，一邊輕力炒勻，讓新薯吸收醬汁。熄火，加黑椒和乾番荽即成。
3. 加入新薯，一邊輕力炒勻，讓新薯吸收醬汁。熄火，加黑椒和乾番荽即成。

