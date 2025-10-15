焦點

不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會

薯仔食譜│鍋巴薯仔外焦內綿靠呢招 焦脆好食做派對小食一流

平時薯仔多用來燜，西式食法時才用來炸，但原來將薯仔蒸好再煎至表面焦脆如鍋巴，也是十分美味，即睇Yahoo Food食譜：

薯仔食譜│鍋巴薯仔 外焦內綿靠呢招
薯仔食譜│鍋巴薯仔 外焦內綿靠呢招

薯仔這種食材雖然簡單，卻幾乎是萬能食材，點煮都好食。平時薯仔多用來燜，西式食法時才用來炸，但原來將薯仔蒸好再煎至表面焦脆如鍋巴，也是十分美味。煎的時候不要太快把薯仔反轉，待煎至表面脆焦定型才反，便不會把薯仔煎爛，再加點泡椒辣椒和蒜茸作調味，又脆又香又辣，非常好下飯，即睇如何製作鍋巴薯仔：

鍋巴薯仔（2人份量）

烹煮時間：25分鐘

材料

薯仔4個（細）

粟粉適量

鹽少許

泡椒2隻

紅椒仔1隻

蒜頭1瓣

糖少許

葱2條

做法

1. 薯仔對切，隔水蒸25分鐘至熟，剝皮，切一口大小。泡椒、紅椒、蒜頭和葱切碎成料頭。
2. 薯仔拍上薄薄一層粟粉，把多餘的粉拍掉。
3. 燒熱油，放入薯仔，中火煎約一分鐘至定型再翻面，煎至兩面焦脆，撥開中間空位，爆香料頭，再跟薯仔炒勻。
完成品
今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

文、攝：謝翠玲

