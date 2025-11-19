中國政府通報暫停進口日本水產品
藍十字推出「熊襲擊附加保障」全方位守護旅客 同步送$50現金券答謝「至醒會」會員
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月19日 - 有見近年日本及其他旅遊熱點均發現野熊出沒頻繁，為旅程增添變數，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）宣布推出限時「熊襲擊附加保障」¹，為客戶提供更周全的旅遊保障。此外，藍十字亦為「至醒會」（SmartClub）會員帶來驚喜禮遇，送出HK$50電子保費現金券²，與會員一同迎接旅遊旺季。
近年因氣候變化與棲息地改變，野熊出沒頻率顯著上升，活動範圍不再侷限於深山。日本北海道、東北（如秋田、岩手、福島）、長野與白川鄉等觀光地均為高風險地區，令旅客安全風險大增。藍十字預視客戶的保障需要，特別為旗下暢銷旅遊保險產品加推限時「熊襲擊附加保障」。由即日起至2026年3月31日，如受保人在旅程中不幸因野熊襲擊而需於海外接受醫療，索償時可獲額外HK$3,000現金津貼。此保障適用於全球任何有熊出沒的旅遊目的地，並不限於日本。
「熊出沒」自救指南 減低受傷風險
除了財務保障，藍十字亦提醒旅客注意安全。如旅途中遇上野熊，應立即停下腳步，切勿奔跑，並緩慢後退。若遇襲擊，應立即採取保護姿勢：用背包護住背部、以地面保護腹部、雙手緊護頸部與頭部。駕車遇熊時，應留在車內並關閉車窗，切勿鳴笛刺激野熊，待其離開後再緩慢駛過。
「至醒會」會員專享HK$50電子保費現金券
適逢旅遊旺季將至，藍十字為「至醒會」會員帶來驚喜優惠，凡現有會員或新登記會員3均可獲贈HK$50電子保費現金券，適用於「智在遊」單次旅程、多次旅程及全年保障，更可與其他旅遊保險優惠碼一併使用，讓會員盡享更多折扣。
有關「熊襲擊附加保障」及上述保險產品的詳細條款及細則，可瀏覽藍十字網頁www.bluecross.com.hk 或下載 Blue Cross HK App了解更多。
註：
「熊襲擊附加保障」 為限時保障，適用於「智在遊」、「智遨遊」、「旅遊樂」全保、「密密遊」旅遊保及「旅遊寶」的單次或全年計劃。
此優惠適用於 2026 年 3月 31 日或之前成功登記成為 「至醒會」會員之人士。HK$50電子保費現金券適用於「智在遊」單次旅程、多次旅程及全年保障計劃。
現有會員為2025年11月26日或之前已登記「至醒會」之會員，電子保費現金券將於2025年11月28日發送至會員專頁內之驚喜禮遇專區。於2025年11月27日至2026月3月31日期間新登記之「至醒會」會員，電子保費現金券將於登記翌日發送至會員專頁內之驚喜禮遇專區。有關「至醒會」HK$50電子保費現金券的推廣活動詳情，可於2025年11月28日起瀏覽藍十字網頁www.bluecross.com.hk或Blue Cross HK App了解更多。
免責聲明：
此新聞稿僅在香港特別行政區發佈。發佈此新聞稿並不構成亦不應被詮釋為在香港特別行政區境外出售、游說顧客購買或提供任何保險產品。
藍十字（亞太）保險有限公司乃友邦保險控股有限公司之子公司，與Blue Cross and Blue Shield Association及其任何關聯公司或持牌人並無任何關聯。
Hashtag: #藍十字保險 #BlueCrossHK #旅遊保險 #TravelInsurance #熊襲擊保障 #旅遊安全 #至醒會 #SmartClub #旅遊優惠 #保險資訊
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於藍十字（亞太）保險有限公司
藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）乃友邦保險控股有限公司之子公司，於香港經營保險業務逾50 年，致力為個人及企業客戶提供多元化的保險產品及服務，包括醫療、旅遊及一般保險。藍十字通過龐大的分銷渠道銷售其產品，包括友邦香港營業團隊、網上平台、直銷渠道、東亞銀行網絡、保險代理和經紀，以及旅行社。
藍十字在2024年獲標普全球評級分別授予財務實力評級A+（展望穩定）及發行人信用評級A+（展望穩定）。
新聞稿由客戶提供
