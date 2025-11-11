藍十字「以客為本」創新推動卓越成就

理賠管理及數碼革新獲業界嘉許、客戶推薦度排名第一、業務錄得24%強勁增長

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月11日 - 藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）秉持「以客為本」理念，積極引入創新科技以提升營運效率及服務質素，持續優化客戶旅程，涵蓋從認識、投保、服務至索償等四個關鍵階段。

認識與投保 ：藍十字透過不同客戶接觸點上提供實用保險資訊及教育，並積極研發靈活、創新且具競爭力的產品，幫助客戶在保障選擇上作出明智決定，滿足其在旅遊、家居、家傭及汽車保險方面不斷演變的需求。

服務 ：藍十字致力推動服務數碼化及自動化，旨在每個客戶接觸點引進人工智能(AI)技術，為BlueCross+及SuperAgent+等前線服務平台及後勤系統提供全方位支援，此綜合方案可加快處理報價及即時發出保單，打造無縫的客戶體驗。

索償：藍十字透過營運後台Blue Cross One簡化客戶索償流程，該平台運用人工智能技術及光學字符識別（OCR）技術，提升數據準確性並大幅加快整體索償處理速度。



藍十字憑藉一系列產品及服務創新策略，近日捷報頻傳：藍十字不僅在業務表現上大幅超越市場，更獲香港保險業聯會嘉許，躋身「傑出理賠管理大獎（一般保險）」及「傑出數碼革新大獎（一般保險）」兩大獎項年度三強。此外，藍十字更深得客戶信賴，與其他業務模式及銷售渠道相近的一般保險公司比較，藍十字的淨推薦值（NPS）¹排名第一。



根據保險業監管局最新公布的2025年上半年香港一般保險業務臨時統計數字，藍十字在多項關鍵指標上表現優於市場：



整體業務的毛保費較去年同期增長24.0%，領先市場的11.1%升幅 2 。

非醫療業務保持強勁增長勢頭，毛保費較去年同期上升26.3%，遠超市場的平均5.5%升幅 3 。增長主要由僱員補償、財產、一般責任及汽車保險業務所帶動。

醫療業務同樣錄得強勁升幅，毛保費增長23.3%，較市場平均20.5%的增幅優勝4。



藍十字首席執行官謝佩蘭女士表示：「藍十字在2025年上半年業務成績亮麗，在醫療及非醫療業務方面的升幅均領先市場，印證了我們業務策略成功，亦反映客戶對藍十字的信任。加上近期獲業界獎項肯定，推動我們持續優化品牌、產品及服務。我們將進一步拓展人工智能技術在客戶旅程中的應用範圍，致力提供更貼心、便捷和無縫的服務體驗。未來，我們會繼續以『啱啱好』為大前提，在保障、時機和預算方面均切合不同客戶的需求同痛點，進一步鞏固藍十字於一般保險市場的領先地位。」



註：



淨推薦值調查（NPS）由獨立市場研究機構每年進行，透過網上問卷形式，訪問了超過1,100名藍十字及其他主要醫療及一般保險公司的客戶。 資料來源：保險業監管局2024及2025年1月至6月一般保險業務臨時統計數字（直接業務），不包括按揭擔保。 資料來源：保險業監管局2024及2025年1月至6月一般保險業務臨時統計數字（直接業務），包括所有業務（團體醫療、個人醫療及按揭擔保除外）。 資料來源：保險業監管局2024及2025年1月至6月一般保險業務臨時統計數字（直接業務），包括團體醫療及個人醫療。



免責聲明：



此新聞稿僅在香港特別行政區發佈。發佈此新聞稿並不構成亦不應被詮釋為在香港特別行政區境外出售、游說顧客購買或提供任何保險產品。

藍十字（亞太）保險有限公司乃友邦保險控股有限公司之子公司，與Blue Cross and Blue Shield Association及其任何關聯公司或持牌人並無任何關聯。



關於藍十字（亞太）保險有限公司

藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）乃友邦保險控股有限公司之子公司，於香港經營保險業務逾50 年，致力為個人及企業客戶提供多元化的保險產品及服務，包括醫療、旅遊及一般保險。藍十字通過龐大的分銷渠道銷售其產品，包括友邦香港營業團隊、網上平台、直銷渠道、東亞銀行網絡、保險代理和經紀，以及旅行社。



藍十字在2024年獲標普全球評級分別授予財務實力評級A+（展望穩定）及發行人信用評級A+（展望穩定）。





