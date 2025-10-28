藍思科技：2025年前三季度業績亮點──創新驅動的韌性成長

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月28日 - 藍思科技作為全球智慧終端全價值鏈精密製造領導者，2025年前九個月交出亮眼成績單。營業收入達人民幣536.63億元，年增16.08%，創同期歷史新高；淨利潤增長19.91%至人民幣28.43億元。公司前三季度营业收入为536.63亿元，同比增长16.08%。資產負債率降至35.47%，彰顯持續財務紀律。成長動能來自消費電子產業持續復甦，以及在AI硬體與智慧機器人領域的策略擴張。儘管去年同期基期較高且新品上市時點延後，第四季度趕單效應將推動業績加速，公司對超額達成年度目標充滿信心。



消費電子：復甦市場中的持續領導地位

2025年全球智慧型手機市場延續反彈態勢。IDC數據顯示，第三季度出貨量達3.227億台（年增2.6%），主要受高端機型創新設計與AI智慧型手機優異性價比驅動。藍思科技作為旗艦客戶外觀件與結構件一級供應商，在主要客戶第三季度末新機發布後，捕捉到超出預期的市場需求。獲益包括市佔率擴大、增量訂單，以及專有技術（如超硬鍍膜與3D玻璃蓋板）帶來的溢價能力。



在折疊裝置領域，藍思科技透過UTG（超薄玻璃）與VTG（真空鍍膜玻璃）研發取得先發優勢，並具備結構模組快速量產能力。TrendForce預測，2025年全球折疊手機出貨量將達1,980萬台（滲透率約1.6%），為公司創造高成長動能。



AI硬體：開拓邊緣端解決方案

與全球頂尖AI平台長期合作，使藍思科技成為基礎硬體共同開發者，為下一代邊緣AI裝置提供關鍵模組與精密製造。





智慧眼鏡：WellsennXR預估2025年全球VR/AR/AI眼鏡出貨量達1,226萬台。公司與北美領導廠商及國內先驅（如Rokid）建立策略聯盟，為熱銷機型供應精密結構件、光學元件、聲學模組與組裝服務。目前正擴展至軟板SMT、無線充電、充電盒組裝及整機整合，預期帶來顯著營收成長。

光學領導地位：兩年內目標成為關鍵客戶首要供應商，並在光波導領域確立全球標竿，掌握納米壓印、刻蝕工藝及碳化矽製程。新成立藍思光電科技（長沙）有限公司整合自研光波導鏡片、功能模組與超輕量材料，驅動下一代AI眼鏡創新。



智慧機器人：垂直整合實現可擴充產能

藍思科技建構垂直整合機器人平台，涵蓋先進材料（液態金屬）、六維力感測器、頭部模組/關節模組/靈巧手等核心模組、軟體、場景應用及整機組裝。





基礎設施：藍思智慧機器人總部於11月18日啟用，擴大材料、結構件、功能模組與整機組裝一體化產能。同期啟動的湖南省具身智慧創新中心也將正式啟用將匯集百萬級真機數據，與國內外頭部機器人公司合作，加速工業、商業與消費場景技術迭代。

客戶進展：已向北美人形機器人專案量產出貨頭部/關節模組及靈巧手，本為產品定型量產招標做好充分準備。國內合作夥伴（智元、靈寶）已為客戶提供關節模組、靈巧手、軀幹殼體等結構件及整機組裝服務。全年度出貨預估人形機器人超3,000台、四足機器狗超10,000台，位居業界領先。具身智能營收可望倍數成長，鞏固公司作為核心硬體平台地位。



AI伺服器：把握運算需求爆發

與北美AI基礎設施領導廠商深度協作，藍思科技從從主機殼結構件（含導軌、託盤等）切入，逐步向液冷模組、固態硬碟（SSD）組裝等高附加值環節拓展。





里程碑：主機殼結構件已實現批量出貨；固態硬碟組裝業務預計近期通過客戶驗證，預計2026年規模量產。國內外頭部伺服器廠商的同步開拓，為公司打開長期成長空間。

市場順風：TrendForce估計2025年全球AI伺服器產值達2,980億美元（佔整體伺服器市場逾70%）。高功率密度驅動高效散熱需求──尤其是液冷技術──與公司垂直整合優勢高度契合，有利市佔提升。



策略展望

憑藉一站式全產業鏈製造生態系，藍思科技在消費電子、邊緣AI、具身機器人與AI基礎設施領域實現多點突破。公司將持續以創新為核心，擁抱AI大趨勢，推動獲利穩健成長，並為股東創造最大價值。





