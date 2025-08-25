「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
藍思科技2025中期業績報告亮點：AI與智能汽車驅動增長，全球化布局提速
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月25日 - 8月25日晚，藍思科技（300433.SZ 06613.HK）發布2025年半年報，憑藉AI終端、智能汽車、人形機器人及全球化布局的強勁表現，展現穩健增長動能。公司通過技術創新與產能擴張，加速搶佔新興市場，為股東創造穩健回報。
AI終端市場爆發
藍思科技智能手機與電腦板塊收入271.85億元人民幣，同比增長13.19%。AI旗艦機金屬中框與玻璃蓋板市場份額穩步提升，藍寶石、陶瓷等高端材料出貨量大增，單機價值量提升超15%。
智能汽車業務亮眼
智能汽車與座艙業務收入31.65億元人民幣，同比增長16.45%，毛利率顯著改善。超薄夾膠車窗玻璃獲國內外頭部車企認證，單車價值量躍升至數千元級，千萬片級產能建設已啟動。高工智能預測2025-2027年全球智能座艙市場年均增長25%，藍思科技憑技術優勢將實現快速放量。
人形機器人訂單突破
人形機器人領域收入3.64億元人民幣，同比激增128%。關節模組、靈巧手等部件已批量交付，合資公司湖南智啟未來實現整機組裝。高盛預測2035年全球人形機器人市場超千億美元，藍思科技有望搶佔藍海市場。
AI眼鏡量產元年
智能頭顯與穿戴業務收入16.47億元人民幣，毛利率提升至23.27%。光波導鏡片良率超90%，已規模化交付國內外品牌。IDC預測2025年全球AI眼鏡出貨量超千萬台，藍思科技光學技術將推動業務指數級增長。
研發投入創新高
公司研發費用16.44億元人民幣，同比增長29%，佔收入5%。藍寶石微晶玻璃、超薄柔性疊層玻璃等新材料進入量產驗證，技術壁壴鞏固高附加值產品優勢。
全球化布局提速
越南二園廠房裝修進度達88%，泰國廠房即將投產，海外收入佔比升至25%。越南零關稅出口美國、泰國電動車稅率優惠，助力公司對沖關稅風險，提升全球市場份額。
