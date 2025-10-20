不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
藍田聖保祿中學男教師涉約女學生赴酒店 校方開腔：成立危機小組 正待相關人士聯絡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局要求學校嚴肅跟進及交代事件。校方回覆表示高度關注事件，已即時成立危機處理小組跟進，並已向教育局匯報。校方稱目前正等待事件中的人士儘快直接聯絡學校，將全力跟進及提供支援，並重申堅定維護學生的安全。該名女學生昨日曾在 Threads 稱，校方已聯絡她，「但暫時未正式傾」。
藍田聖保祿中學回覆《Yahoo 新聞》查詢時表示，昨日（19日）早上獲悉網絡上流傳事件，對此高度關注，已即時成立危機處理小組跟進，並已向教育局匯報。校方稱目前正等待事件中的人士盡快直接聯絡學校。校方表示定會全力跟進，提供支援和協助，保障其合法權益。
校方：致力營造安全學習環境
校方指出，一向以維護學生的身心健康與安全為首要任務，並堅持嚴格要求教師秉持專業操守。校方重申，堅定維護學生的安全，重視教師專業操守，致力營造安全、健康及值得信賴的學習環境。
一名女學生日前在 Threads 發文指，一名 60 多歲的男教師以「想傾心事」為由，相約自己到酒店。據帖文內容，該名教師「多次強調自己係『正人君子』，話只係想傾計，冇其他意思」。事主到達酒店後，該名教師「要我同佢發生關係」，她對此感到震驚。事主質問男教師是否濫用教師身分時，「佢反而暗示我相信佢係我問題」。
《Yahoo 新聞》向校方查詢時，問到涉事男教師是否承認或否認指控，包括以傾心事為原因邀請女學生到酒店房獨處；向女學生提出性行為要求；事後向女學生表示對方不應該相信自己等。校方回覆時並未透露有關詳情。
其他人也在看
華團夥利用禮品卡洗錢 美消費者損失逾10億美元
【on.cc東網專訊】美媒上周六（18日）報道，中國有組織犯罪集團建立一個洗錢網絡，利用美國零售商、移動支付平台和加密貨幣來竊取和轉移財富，形成美國資本外流的隱藏渠道。犯罪分子會盜用美國消費者的充值禮品卡，在美購買高價值商品後運往中國轉售牟利，並實現資金轉移和「on.cc 東網 ・ 13 小時前
鄧健泓心臟檢驗報告出爐 精神過份緊張險出事
【on.cc東網專訊】已偕歌手太太石詠莉（Sukie）移民加拿大的藝人鄧健泓（Patrick）早前在社交網自爆，由今年7月開始感到心口持續刺痛，經家庭醫生轉介心臟專科後，接受心臟超聲波及灌注顯像檢查，加上見他面容憔悴，雙眼無神、眼圈又黑，其健康狀況一度令人擔心。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
新堰塞湖或潰決4地停班停課 太魯閣大橋恐封閉
【on.cc東網專訊】台灣花蓮外海發生地震後，太魯閣立霧溪上周五（17日）因燕子口邊坡崩塌形成新的堰塞湖，惟壩體不穩加上熱帶風暴「風神」外圍環流即將來襲，短期內恐發生滲流破壞或壩頂溢流缺口，太魯閣大橋恐需封閉。花蓮縣政府宣布，縣內4個地區周一（20日）停班停課。on.cc 東網 ・ 12 小時前
陳美寶與多名立法會議員參觀中九龍繞道
【Now新聞台】運輸及物流局局長陳美寶與多名立法會議員參觀中九龍繞道。 陳美寶與劉國勳、陳紹雄等立法會議員，早上參觀位於啟德的中九龍繞道(油麻地段)行政大樓，在大樓天台及隧道出入口了解隧道設施及工程，之後進入隧道路段及到油麻地出入口視察。全長4.7公里的中九龍繞道(油麻地段)預料12月通車，繞道開通後，繁忙時間來往油麻地與九龍灣的車程，將由現時的30分鐘，大減至約5分鐘。#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
《我們最快樂》被封殺 宣布退票或改購紀念品安排 莊梅岩：收入先支付工作人員薪金｜Yahoo
由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，在上周六（18日）公開發售門票前突然遭取消演出。西九指近日「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。主辦團隊表示，準備為已購票的觀眾提供退款或改購不同票價的周邊紀念品套裝。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
歐洲護照蓋章將成回憶！歐盟生物識別邊境檢查新上線，港人入境要過「指紋臉部雙重關」
歐洲旅遊迎來重大改變，即日起，當你拖着行李箱踏入歐洲機場，迎接你的將不再是邊境人員手上的印章，而是一部部自助登記機。歐盟正式啟動全新的Entry/Exit System（EES），所有非歐盟旅客包括香港特區護照及BNO持有人，進入申根區（Schengen Area）的國家時，需要掃描護照、拍攝臉部照片、按下指紋。這套系統將在未來6個月內陸續在29個申根區國家的機場、港口和陸路關口全面使用，預計2026年4月前完全取代傳統的人工蓋章制度。對習慣快速過關的港人來說，初期可能要預留更多時間應對新程序。Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
外交部：中方處理中美經貿問題上立場明確 關稅戰及貿易戰不符合任何一方利益
中美雙方即將重返談判桌，美國總統特朗普指美方將稀土、芬太尼和大豆列為美國對中國提出的三大議題。就此，國家外交部發言人郭嘉昆指出，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
機場死亡事故｜華航 99 年墜毀「反肚」釀 3 死 93 年降啟德墮海｜Yahoo
阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今早（20日）降落時，從北跑道滑出並墮海，造成兩名地勤車職員死亡。香港國際機場過去鮮有發生造成嚴重傷亡的事故。1999 年 8 月 22 日正值颱風森姆吹襲，中華航空一艘客機在惡劣天氣下降落時墜毀，機身翻轉起火，空難造成 3 死逾 200 傷。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
隱婚偶像玩弄粉絲感情內幕！ 60萬迪士尼變殺人危機前奏！
哎喲，這故事聽起來像壞掉的童話！日本地下女偶像遠月とうか（本名工藤らるな），今年4月讓粉絲ニノ花60萬日圓（約港幣3萬），贏得「獨家迪士尼約會」特典。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
同志文化展︱華生酒吧舊照、同志地下刊物呈現社群變遷 負責人：同志歷史係香港歷史一部份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由香港同志運動歷史研究計劃策劃的「今夜星光燦爛：香港 90 年代同志文化展」近日開幕，透過逾百件文物，追溯香港同志社群於九十年代從法律陰影走進陽光的歷程。展覽中更首次展出1958年香港同志酒吧內部珍貴照片。研究計劃負責人Connie指，「同志嘅歷史就係香港歷史嘅一部份」，冀參觀者了解同志社群之餘，亦能反思現時平權運動的進程。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 14 小時前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 18 小時前
中美重啟談判前 特朗普列3要求
在重返談判桌之際特朗普總統將稀土、芬太尼和大豆列為美國與中國之間的首要問題。鉅亨網 ・ 11 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
中美關係｜特朗普證月底將與習近平會面 稱100%關稅不可持續 重申「我無意摧毀中國」
中美關係近日再起暗湧，美國總統特朗普早前因中國限制稀土出口，威脅加徵100%關稅。但隨著月底即將與中國國定主席...BossMind ・ 9 小時前
前列腺癌手術致尿失禁損性功能 局部定位治療助減後遺 中大醫學院 5 年完成近 170 個案︱Yahoo
【Yahoo健康】前列腺癌已成為本港男性常見癌症之一，傳統手術會切除前列腺，雖有效治療癌症，但伴隨的卻是終身的尿失禁或性功能障礙等後遺症。中大醫學院表示，自 2019 年起引入「前列腺癌局部定位治療」，透過三種不同技術，處理較早期發現的病人，有助縮短手術時間、減少痛楚與住院天數，同時降低出現後遺症的風險。Yahoo 健康 ・ 7 小時前
立法會選舉︱謝偉銓不競逐連任 累計 17 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 5 天前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前