藍田聖保祿中學男教師涉約女學生酒店「傾心事」 被指要求發生關係 教育局促校方嚴肅跟進｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局回覆《Yahoo 新聞》稱非常關注事件，並已即時聯絡學校，要求學校嚴肅跟進及向教育局交代事件。
男教師為女學生班主任
一名女學生在 Threads 發文指，一名 60 多歲的男教師以「想傾心事」為由，相約自己到酒店。據帖文內容，該名教師「多次強調自己係『正人君子』，話只係想傾計，冇其他意思」。事主稱該名教師是其班主任，並已教她 4 年，「一直保持好老師形象，所以我好信任佢」。她又指，「一直相信，老師為人師表、教書育人，係學生榜樣，應該有最基本嘅道德操守」，雖然對前往酒店談心覺得「怪怪地」，但最終決定相信他。
內文指，事主到達酒店之後，該名教師「要我同佢發生關係」，對此感到震驚，「一個年紀大我幾倍、口口聲聲講自己有操守嘅老師，竟然可以咁樣對待學生」。事主質問男教師是否濫用教師身分時，「佢反而暗示我相信佢係我問題」。事主並透露，該名男教師已提早退休，但仍有代課。
教育局回覆稱，非常關注事件，並已即時聯絡學校，要求學校嚴肅跟進及向教育局交代事件。局方指，學校會按校本機制啟動危機處理小組以作進一步跟進。
教育局強調十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。如教師被證實違反專業操守或違法，教育局會按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。教育局稱會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切的意見及支援。
