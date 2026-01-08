藍田邨單位起火 約300人疏散

一名日籍漢去年在大阪來港的國泰航班上以手機偷拍女子私密部位。他今早(7日)在西九龍裁判法院承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，被判囚4周及罰款1萬元。 被告ONISHI RYU大西龍(46歲)，報稱IT經理。他被控於去年11月24日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的香港控制的飛機(日本大阪飛至香港的國泰航

am730 ・ 1 天前