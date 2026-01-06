《藍絲帶賞》公布提名 「的哥」木村拓哉與吉澤亮爭影帝

【on.cc東網專訊】由日本7大報章電影記者評審的《第68屆日本藍絲帶賞》，昨日(5日)公布提名名單。話題電影《國寶》獲得最多8項提名，同片的橫濱流星與渡邊謙同時入圍最佳男配角，男主角澤亮則與《TOKYO TAXI》的木村拓哉、《寶島》的妻夫木聰及《寶島》的山田裕貴等爭影帝。

影后方面，《Night Flower》的北川景子，與《TOKYO TAXI》的倍賞千惠子、《穿越時空的初吻》的松隆子及《單戀的世界》的廣瀨鈴等將有一番惡鬥。賽果將於本月尾公布，下月中舉行頒獎禮。

