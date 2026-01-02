🎉Happy New Year 2026🎉之 🫐藍莓馬芬小蛋糕🫐 開心迎接2026🎉🎉 新的一年迎黎一款簡單又易整的甜品🤤🤤 雖然係0失敗的蛋糕，但我其實都係第1次整，今次的蛋糕糊一個約重65 g，放左5粒藍莓，做法係先倒少少蛋糕糊，放2粒藍莓後，倒d蛋糕糊再放3粒藍莓，最後就倒埋剩低的蛋糕糊覆蓋d藍莓，但原來一入爐焗，d藍莓都係會浮面🤣🤣 蛋糕剛出爐熱食，d藍莓係爆汁，同埋有d酸，但隔左晚食，d藍莓就完全唔酸，反而如果好鍾意食藍莓的應該覺得唔夠藍莓味，下次可以放6粒，又或者將鮮奶換成藍莓味乳酪，等我試左又再同大家分享😊😊 呢款馬芬蛋糕第2日食都唔會乾同實，放室溫食的口感依然濕潤軟熟😋😋 Wish you all a Happy New Year🥳🥳 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1ADmSPT61X/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

牛油 50 g

蛋 1隻

糖 40 g

鮮奶 40 ml

低筋麵粉 60 g

粟粉 10 g

發粉／泡打粉 3 g

藍莓 約40 g※20粒



食譜份量

7.5 cm@75 g 4個





作法:

1 ：

1. 先將藍莓洗淨，瀝乾，備用 2. 用打蛋器將蛋打散，加入糖，拌勻至完全溶合 3. 加入鮮奶，攪拌至完全均勻 4. 再加入牛油（牛油先用熱水坐溶／用微波爐加熱至溶化成牛油溶液），拌勻 5. 用篩加入低筋麵粉、粟粉和發粉／泡打粉，拌勻至無粉粒

2 ：





1. 先將少量粉漿加入蛋糕紙托中（3成滿），然後放上2粒藍莓，加入粉漿（6成滿）再放上3粒藍莓

3 ：





1. 最後，將粉漿加入蛋糕紙托中（8成滿），在桌面上敲幾下震出氣泡

4 ：







5 ：







6 ：





1. 預熱5分鐘（180°），放中層，焗約25-28分鐘至表面上色均勻，即可

7 ：







8 ：







9 ：







10 ：











