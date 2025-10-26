鬆餅食譜｜藍莓鬆餅Muffin

這個藍莓乳酪鬆餅，不用牛油，加了乳酪令鬆餅更濕潤鬆軟。做法超簡單，絕對是新手不敗的配方。做早餐、下午茶、野餐小食也十分讚，快試試！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

雞蛋 1隻

菜油 120毫升

牛奶 80毫升

檸檬汁 30毫升

糖 120克

乳酪 100克

中筋麵粉 150克

泡打粉 5克

鹽 1/4茶匙

藍莓 130克





廣告 廣告

作法:

1 ：

將雞蛋、油、檸檬汁和牛奶拌勻，再下糖，拌勻.

2 ：

加入乳酪拌勻，然後篩入麵粉、鹽和泡打粉，拌勻（*不要過份拌勻，沒有粉粒即可）

3 ：

加入藍莓，拌勻後倒入模具內，可在上點再加點藍莓和紅糖，放入已預熱180度C焗爐，焗約25分鐘或至全熟即成！





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55902

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com