藍鳥巴傑滿貫砲重創道奇 世界大賽先奪首勝
（法新社多倫多24日電） 美國職棒世界大賽第1戰，多倫多藍鳥隊主場迎戰衛冕軍洛杉磯道奇，巴傑（Addison Barger）轟出一記高遠的滿貫全壘打，最終以11比4大勝對手，在系列賽取得1比0領先優勢。
巴傑在主場打出一記413英尺遠的中外野大滿貫，成為藍鳥在第6局連得9分的亮點，這也是藍鳥32年來首次參與世界大賽。
藍鳥第6局一輪猛攻灌進9分，除滿貫砲之外還有柯克（Alejandro Kirk）錦上添花兩分砲；道奇的大谷翔平雖在7局上以右外野全壘打為道奇追回2分，但他個人季後賽第6轟沒有辦法幫助道奇挽回敗戰命運。
衛冕軍道奇今天在第2局就有攻勢，史密斯（Will Smith）獲保送後，全隊憑著野手選擇加上2支安打首開紀錄，不過藍鳥先發投手耶薩維奇（Trey Yesavage）穩住陣腳，在滿壘2出局面對大谷時，成功守住對方攻勢。
耶薩維奇第3局控球不穩，連續保送貝茲（Mookie Betts）與弗利曼（Freddie Freeman），隨後被史密斯擊出右外野安打丟掉藍鳥第2分，不過道奇領先優勢沒有持續多久，史奈爾4局下面對柯克纏鬥，先被擊出一支右外野深遠安打，接下來被瓦休（Daulton Varsho）一棒揮出中外野2分砲將比數扳平，雙方4局打完是以2比2平手。
藍鳥22歲小將耶薩維奇今天力投4局丟2分送出5次三振無關勝敗，他也因為今天一戰成為世界大賽史上第2年輕的首戰先發投手。藍鳥全隊今天光靠3支全壘打就拿下8分，道奇先發投手史奈爾則是5局丟5分吞敗。
今天在藍鳥主場擔任開球嘉賓是名教練蓋斯頓（Cito Gaston），他是大聯盟史上首位拿下世界大賽冠軍的非洲裔教頭，藍鳥唯二的世界大賽冠軍都是在他手上獲得，藍鳥與道奇明天仍將在多倫多原地進行世界大賽第2戰。
MLB世界大賽 道奇總教練證實投手維西亞因私事休陣
（法新社多倫多24日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，後援投手維西亞（Alex Vesia）因個人因素休陣，預計整個世界大賽都不會上場。道奇今天公布世界大賽26人名單，維西亞未被列入12名投手陣容。法新社 ・ 23 小時前
美通膨溫和聯準會有望再度降息 美股創高
（法新社紐約24日電） 美國公布通貨膨脹數據溫和，聯準會（Fed）有望再度降息，美股今天創新高紀錄。標準普爾500指數上漲53.25點，或0.79%，收在6791.69點。法新社 ・ 1 天前
川普亞洲行 盼與北韓領導人金正恩會面
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天啟程前往亞洲訪問，他受訪時表示「希望」在南韓期間，能與北韓領導人金正恩會面。川普在白宮被問及是否有可能與金正恩會面時表示，「我希望能見他，他知道我們會去那裡」，「我不知道，我們已經通知他，他知道我要去。」法新社 ・ 19 小時前
川普將訪問南韓 美方沒計劃安排川金會
（法新社華盛頓24日電） 美國一名高級官員今天表示，川普下週訪問南韓期間，並未計劃與北韓領導人金正恩會面。這名美方官員以匿名為前提受訪，並透過電話告訴媒體，「總統，當然，已經表達他未來想跟金正恩會面的意願，不過這趟訪問並未安排這項行程」。法新社 ・ 20 小時前
球星涉非法賭博被捕 NBA總裁席佛深感不安
（法新社洛杉磯25日電） 美國職籃NBA總裁席佛說，邁阿密熱火後衛羅齊爾與波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯等人在聯邦調查局（FBI）針對非法賭博的大規模調查中遭到逮捕，讓他「深感不安」。拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）曾是底特律活塞球星及NBA名人堂成員，他因為涉入與黑手黨犯罪家族掛鉤的非法撲克賭局而遭逮捕，瓊斯也在這起調查中遭起訴。法新社 ・ 19 小時前
美國航艦赴中美洲打擊毒梟 委內瑞拉總統痛批
（法新社卡拉卡斯24日電） 美方已宣布正向加勒比海派遣一支航空母艦打擊群，目的是打擊毒梟。美國國防部24日宣布，正在部署一支航艦打擊群到拉丁美洲的消息，目的是打擊販毒組織，這將大幅升高美國在這個地區的軍事火力。法新社 ・ 20 小時前
加勒比海熱帶風暴美莉莎預估將增強為颶風
（法新社邁阿密25日電） 加勒比海熱帶風暴美莉莎（Melissa）在海地造成3人死亡後，美國國家颶風中心預測，它將在今天增強為颶風、明天增強為強烈颶風，預估中心在這週末至下週初靠近或通過牙買加。美國國家颶風中心（National Hurricane Center，NHC）今天上午5時（台北時間今天下午5時）發布預報指出，目前等級為熱帶風暴的美莉莎「很快將開始迅速增強」，估計今天稍晚將成為颶風。法新社 ・ 10 小時前
川普怒取消貿易談判後 加拿大宣布將撤反關稅廣告
（法新社華盛頓24日電） 加拿大安大略省當局今天表示，將會撤下一支以美國前總統雷根為主角的反關稅廣告；這支廣告先前已促使現任總統川普廢除美加貿易談判。福特在社群平台X上發文說：「在與卡尼總理談過後，安大略省將自週一（27日）起暫停在美國的廣告活動，以便貿易談判能夠恢復。」法新社 ・ 1 天前
反關稅廣告爭議未歇 川普批加拿大手段骯髒
（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普因不滿加拿大反關稅廣告，憤而中止雙邊貿易談判，雖然加拿大表態撤下這則廣告，但只能在下週一（27日）開始的作法，引發川普今天批評加拿大「手段骯髒」。面對加拿大的作法，川普表明自己不會讓步，並批評安大略省不應該讓這支廣告在週末美國職棒世界大賽前兩場比賽期間播出。法新社 ・ 19 小時前
美中官員大馬貿易談判 美方稱會談非常具建設性
（法新社吉隆坡25日電） 美國財政部發言人指出，美國與中國官員今天在馬來西亞首都吉隆坡進行了「非常具有建設性」的貿易會談；美中兩國領導人下週預計在韓國舉行備受矚目的雙邊會議。美中兩國也已開始向對方船舶收取港口服務費，起因是美國啟動301條款（Section 301）調查後認為，北京對該產業的主導地位不合理。法新社 ・ 14 小時前
不願浪費時間見普丁 川普：除非俄烏停戰協議有望達成
（法新社空軍一號機上25日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，除非能夠明確確認俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）認真想要達成結束烏克蘭戰爭的協議，否則他不會安排與對方會談。川普在搭乘空軍一號前往亞洲途中告訴記者：「我必須確定我們會達成協議，我不會浪費時間。」法新社 ・ 3 小時前
Tesla Model Y 再度成為銷售冠軍
隨著市場上越來越多電動車（EV）進入，並且部分車型的價格更加具吸引力，Tesla 的 Model Y 現在面臨 […]TechRitual ・ 10 小時前
美國9月CPI年增3% 低於預期
（法新社華盛頓24日電） 美國勞工統計局今天公布，美國9月消費者物價指數（CPI）年增率3%，低於市場預估值3.1%。剔除食物和能源等價格波動項目的9月核心CPI月增0.2%、年增率為3%，各低於分析師預估的0.3%和3.1%。法新社 ・ 1 天前
Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件
一架 Tesla 在奧克拉荷馬州的高速公路上拍攝到了一段令人震驚的視頻，畫面中一架小型飛機飛越當地的一條道路， […]TechRitual ・ 10 小時前
俄羅斯意外減息50個基點 關鍵利率降至16.5%
俄羅斯央行在今年10月的最新決議中，將關鍵利率下調50個基點至16.5%，是連續第四次減息，與市場普遍預期的維持利率不變形成鮮明對比。 央行重申，由於俄羅斯經濟中通脹上行風險依然存在，中期內貨幣政策將保持相對緊縮態勢。由於食品價格持續上漲，消費者的通脹預期依然升高。同時，俄羅斯聯邦政府計劃在明年預算中提高增值稅，以縮減擴大的財政赤字，可能進一步推高物價水平。 央行預計通脹將在明年底前持續高於4%的目標水平，並暗示關鍵利率可能在未來一段時間內在13%至15%之間波動。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
經濟數據提振市場信心 歐股多數漲
（法新社倫敦24日電） 歐元區和英國商業活動數據提振市場信心，但週末前許多投資人選擇獲利了結，歐洲股市今天多數上漲。倫敦FTSE 100指數上漲67.05點或0.70%，收在9645.62點。法新社 ・ 1 天前
歐元區10月採購經理人指數52.2 17個月新高
（法新社布魯塞爾24日電） 今天公布的一項備受關注調查顯示，歐元區10月商業活動以17個月來最快的速度成長。標普全球（S&P Global）發布的10月HCOB歐元區採購經理人指數（HCOB Eurozone purchasing managers' index, PMI）為52.2，高於9月的51.2。法新社 ・ 1 天前
法國羽毛球公開賽 鄧俊文及謝影雪混雙四強止步(陳天朗報道)
【Now新聞台】法國羽毛球公開賽，港隊代表鄧俊文及謝影雪先贏一局下不敵國家隊組合，四強止步。 紫衫「鄧謝配」殺到入四強，硬撼上周才贏完丹麥公開賽冠軍的馮彥哲和黃東萍，開局有個小甜頭，領先1比0；之後就要捱打，試過連失4分，最遠落後到8比15，謝影雪少許泄氣，但有好拍擋鄧俊文撐住，回後化解馮彥哲開後場，還打到對方跌倒，港隊回敬4比0攻勢。追到14比17，「鄧謝配」爆發小宇宙，兩人前後夾擊黃東萍，最後一擊鄧俊文抽馮彥哲才真，慢慢追貼比分，他們再連取4分，一度反超到19平手，一輪長氣球你來我往，鄧俊文左飛右撲找到機會，加謝影雪拍斜線出奇不意，鄧俊文搶前加多板，磨足52板，取到局分；即使被扳平要鬥「刁時」，黃東萍打落網，「鄧謝配」險勝22比20，先下一城。第二局上半段戰況拉鋸，差距只維持於一至兩分，馮彥哲飛身救，倒在地上想再救也難，鄧謝追到10比10，亦是這局最後一次平手，他們下半段全程落後，輸回一局17比21。決勝局，鄧謝都是先佔優，領先到5比4，抵擋不住馮黃猛攻，黃東萍網前突擊一板，鄧俊文反應不及，連失4分又要追落後。世界排名第8挑戰第2，三度交手一勝兩負，鄧謝贏的一次，正正是兩年前法國公now.com 新聞 ・ 15 小時前
許樹昌料夏季流感季將持續 或連接冬季流感
【Now新聞台】本港正處於夏季流感季節，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指預計，流感季會持續很久，甚至連接冬季流感季節，又指今個流感季開始時疫苗仍未到，但由於疫苗生產需時，難以加快。今年夏季流感季節8月底開始，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，爆發情況現時處於高位，由於學校及院舍爆發持續上升，情況可能未到頂，要多兩周才知道，即使到頂都要6至8周回落，預計今次是個長的流感季節，會提高對急症室及病房負荷。中大呼吸系統科講座教授許樹昌：「每次流感季節爆發，可以短至6周、長至18周，8月底到現時7周，能未到頂，所以預計到很久都未完。那個夏季流感季節，隨著天氣轉涼，亦有可能跟1月至3月的冬季流感季節有一個連接，最壞情況會是這樣。」許樹昌指，H1N1流感病毒株流行了很久，社區對現時流行的H3N2病毒株免疫力低了很多，加上針對H3N2的疫苗未趕及夏季流感季節開始前來到，有兩周時間出抗體。但他指，由於世衛是在每年2月估算年尾流行哪種病毒株，疫苗廠生產亦需約半年，難以加快疫苗到港時間。許樹昌：「通常9月初會收到新一季流感疫苗，但今次剛好夏季高峰期在8月底來，疫苗未到，上接種計劃很多時10月、11月才完成，所以時間上今次不是太理想，但你亦不能加快，因為2月開完會，估算了流行品種，疫苗廠亦要進行生產，所以今次的情況有些混亂。」他指上個流感季節的疫苗針對的病毒株與今次不同，即使上次接種了都已過期，呼籲市民盡快打新針，相信亦能有效對抗冬季流感的病毒株。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
賴芭堅娜年終賽資格到手即棄戰？
【Now Sports】賴芭堅娜周六因傷退出泛太平洋公開賽，使露絲高娃自動晉級決賽，與賓錫爭奪后冠。「非常抱歉今天不能參賽，」賴芭堅娜（Elena Rybakina）在一份聲明中表示：「這一周，我的背部一直有點問題，無法完全恢復。我很遺憾我的粉絲們今天看不到我了，但我希望明年還能見到你們。」賴芭堅娜退賽前1天，在8強淘汰了晏寶高，擁有足夠積分取得WTA年終賽參賽資格，下月將會與莎芭列卡及絲維雅迪克等好手爭逐榮譽，而她上周則在中國寧波公開賽封后。藉這名哈薩克球手退賽，捷克的露絲高娃自動過關，而她周日的決賽對手會是瑞士的賓錫，後者在周六打足3盤，以7:6（5）、3:6及6:2擊敗美國的簡倫。now.com 體育 ・ 18 小時前