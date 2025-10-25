藍鳥巴傑滿貫砲重創道奇 世界大賽先奪首勝

（法新社多倫多24日電） 美國職棒世界大賽第1戰，多倫多藍鳥隊主場迎戰衛冕軍洛杉磯道奇，巴傑（Addison Barger）轟出一記高遠的滿貫全壘打，最終以11比4大勝對手，在系列賽取得1比0領先優勢。

巴傑在主場打出一記413英尺遠的中外野大滿貫，成為藍鳥在第6局連得9分的亮點，這也是藍鳥32年來首次參與世界大賽。

藍鳥第6局一輪猛攻灌進9分，除滿貫砲之外還有柯克（Alejandro Kirk）錦上添花兩分砲；道奇的大谷翔平雖在7局上以右外野全壘打為道奇追回2分，但他個人季後賽第6轟沒有辦法幫助道奇挽回敗戰命運。

衛冕軍道奇今天在第2局就有攻勢，史密斯（Will Smith）獲保送後，全隊憑著野手選擇加上2支安打首開紀錄，不過藍鳥先發投手耶薩維奇（Trey Yesavage）穩住陣腳，在滿壘2出局面對大谷時，成功守住對方攻勢。

耶薩維奇第3局控球不穩，連續保送貝茲（Mookie Betts）與弗利曼（Freddie Freeman），隨後被史密斯擊出右外野安打丟掉藍鳥第2分，不過道奇領先優勢沒有持續多久，史奈爾4局下面對柯克纏鬥，先被擊出一支右外野深遠安打，接下來被瓦休（Daulton Varsho）一棒揮出中外野2分砲將比數扳平，雙方4局打完是以2比2平手。

藍鳥22歲小將耶薩維奇今天力投4局丟2分送出5次三振無關勝敗，他也因為今天一戰成為世界大賽史上第2年輕的首戰先發投手。藍鳥全隊今天光靠3支全壘打就拿下8分，道奇先發投手史奈爾則是5局丟5分吞敗。

今天在藍鳥主場擔任開球嘉賓是名教練蓋斯頓（Cito Gaston），他是大聯盟史上首位拿下世界大賽冠軍的非洲裔教頭，藍鳥唯二的世界大賽冠軍都是在他手上獲得，藍鳥與道奇明天仍將在多倫多原地進行世界大賽第2戰。