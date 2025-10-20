藍鳥擊敗水手 MLB季後賽進入決勝第7戰

（法新社多倫多19日電） 多倫多藍鳥今天用2支全壘打，加上西雅圖水手3次失誤，最後以6比2擊敗對手，將美國職棒大聯盟季後賽的聯盟冠軍戰拖入決勝第7戰。

法新社報導，巴傑（Addison Barger）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）為藍鳥各轟出一支全壘打，而新秀投手耶薩維奇（Trey Yesavage）5.2局僅失1分，這僅僅是他第6次在大聯盟擔任先發。

耶薩維奇三振對手7次，並連續3次在局末製造雙殺，其中2次是在滿壘。

小葛雷諾談到22歲的耶薩維奇時說，「他每天都全力以赴。」耶薩維奇今年在小聯盟一路猛進，9月躋身大聯盟。

「防守組在他身後的表現令人驚嘆。（耶薩維奇）充滿活力，他還很年輕。他渴望勝利。」

藍鳥與水手目前在七戰四勝制的比賽中各拿3勝，明天將在主場迎接生死第7戰。

系列賽贏家將在24日開始的世界大賽對陣衛冕軍洛杉磯道奇。

耶薩維奇表示，「我們走到這一步，憑藉每個人努力，每個人都有機會展現自己，將比賽拖入第7戰，這充分證明這支球隊的凝聚力。」