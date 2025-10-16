藍鳥5支全壘打狂轟水手 美聯冠軍賽搶回1勝

（法新社洛杉磯15日電） 多倫多藍鳥今天以13比4擊敗西雅圖水手，全隊轟出5支全壘打，將大聯盟的聯盟冠軍戰系列，在主場連2敗之後，戰績扳回成1比2。

斯普林格（George Springer）、西門內斯（Andres Gimenez）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、柯克（Alejandro Kirk）、巴傑（Addison Barger）合力為藍鳥貢獻5支全壘打。

藍鳥今天在西雅圖火力全開，第3局就拿下5分，其中包括西門內斯（Andres Gimenez）的2分追平砲和瓦休（Daulton Varsho）2分二壘安打，藍鳥3局結束時以5比2領先。

西門內斯表示，「我們從第1球開始就做好準備。」「我們進攻非常積極。」

水手的羅德里格斯（Julio Rodriguez）第1局在壘上有人情況下轟出2分彈讓水手以2比0領先。

藍鳥第3局扭轉局勢，並在第4局繼續猛攻，斯普林格陽春砲讓藍鳥以6比2領先。斯普林格生涯第22支季後賽全壘打出爐，讓他與威廉斯（Bernie Williams）並列季後賽第4多全壘打。

小葛雷諾第5局開轟，一記406英尺的中外野全壘打意味著水手先發柯比（George Kirby）今天的任務結束。

藍鳥今天面對柯比與3名水手中繼，總共轟出18支安打，他們明天將爭取在西雅圖扳平系列賽戰績。

本系列賽的勝隊將在世界大賽對抗密爾瓦基釀酒人或洛杉磯道奇。