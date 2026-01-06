藏家回國主動移交 南京博物院舊藏畫卷追回入庫

【on.cc東網專訊】江蘇南京博物院昔日藏品、明代畫家仇英《江南春》圖卷去年現身拍賣場，風波持續多月後迎來新進展。消息稱，寧波籍送拍人朱光近日從澳洲回國，主動將這件藏品移交相關部門。目前，《江南春》圖卷已再度入藏南京博物院庫房。

上世紀50年代，《江南春》圖卷由晚清著名收藏家龐萊臣後人捐贈南京博物院，但去年5月現身北京拍賣市場，估價8,800萬元人民幣（約9,885萬港元），經龐萊臣後人龐叔令舉報後撤拍。南京博物院曾回應此事稱，爭議畫作被鑑定為「贋品」，將配合有關部門依法依規嚴肅處理。有南京博物院退休員工實名舉報，前院長徐湖平有預謀、大規模盜竊走私故宮南遷文物，導致數以千計國寶流失、損毀。

南京博物院接線工作人員周一（5日）回應稱，對具體情況不太清楚。內媒分別致電江蘇省文旅廳辦公室、文物管理處、博物館處，均無人接聽。內媒再向江蘇省政務服務熱線12345詢問此事，接線工作人員表示，南京博物院已積極配合調查處理，目前沒有收到任何新通知。

