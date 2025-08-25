拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
藏海傳 劇情︳肖戰一報滅門之仇 鍾漢良陳妍希張婧儀主演
故事大綱
《藏海傳》以大雍朝欽天監監正蒯鐸一門遭滅亡為開端，講述了唯一倖存的兒子稚奴獲救後，改名換姓為藏海，潛心研習營造技藝和縱橫之術，最終返回朝野，尋找真相、手刃仇人、堅守正義的故事。在逐步成長中，藏海發現內心的公平正義，不僅是個人的快意恩仇，更需要保衛國家的安定和平，天下大同才是真正的公正安寧。關鍵時刻，為了天下蒼生與和平，藏海挺身而出，冒死制止了一場戰爭。故事塑造了藏海才冠絕倫、匡扶正義的赤子之心，塑造了他與香暗荼、莊之行等人重情重義、為民浴血的動人形象。
第一集 (08/04)
貞順六年，蒯鐸奉朝廷之命修建封禪台，卻遭遇詭異事件，發現地底有一群活死人守著神秘之物…封禪台坍塌，蒯鐸奇蹟歸來，卻引來黑衣人圍剿，追問他把東西藏在何處，蒯鐸堅拒透露，慘遭滅門，稚奴幸躲於地道逃過一劫。
第二集 (08/05)
藏海到枕樓坐上朱雀頭，卻不知此座位只供尊貴客人使用；暗茶戲弄他，訛稱他是八公子讓廠衛追殺他…工部因太后下葬一事在京城捉拿風水先生，藏海自動請纓，然後被送到平津候府的地下密室，再憑九星位法破解皇陵機關…
第三集 (08/06)
藏海成為侯府幕僚，楊真設局讓他獨留庫房清點財物，欲誣陷他偷竊；藏海卻意外發現一個地下密室，返回時又撞破侯府二公子莊之行偷拿財物。楊真轉而假意拉攏，邀藏海到枕樓赴宴，席間藏海未肯就範，一時陷入僵局…
第四集 (08/07)
褚懷明建議平津侯讓藏海修皇陵，藏海發現是地水令先帝棺槨移位，認出一位工匠是姬群。太后下葬，被下旨殉葬的藏海和自願殉葬的姬群等人進入皇陵，藏海表示有辦法出去，懷明設置的機關突然啟動，同時斷龍石無法落下…
第五集 (08/08)
藏海出皇陵後揭露楊真與先帝八字相合，平津侯暗令楊真入陵，斷龍石落下，楊真驚恐中吐露秘密卻遭射殺。藏海逐漸獲平津侯信任，又因變賣賄賂禮物賑濟百姓而獲讚賞並獲准自由出入書房，卻意外發現父母遺物，決心復仇。
第六集 (08/11)
藏海到枕樓赴宴，識破主人實為香暗荼，並拒絕成為她座上賓。藏海被擄，擄人者竟是失散多年的師兄觀風。兩人與拾雷潛入劉咸墓，找到蒯鐸藏匿的青銅匣。藏海將內含致命機關的青銅匣藏於香爐，欲設計引平津侯觸發機關…
第七集 (08/12)
青銅匣不翼而飛，藏海尋找之際遇到恩公，恩公加以提點並告知其仇人還有兩人，第三人更是身分神秘。藏海欲利用莊之行查出第三人身分，反被莊之行發現他後背疤痕…藏海趁莊之行祭母時欲滅口，卻見其母墳頭長滿毒花…
第八集 (08/13)
莊之行跟著拾雷苦練武功，於步打毬賽率隊逆轉奪魁，藏海也得以見到司禮監掌印太監曹靜賢。曹靜賢覺得藏海令其心神不寧，派義子陸燼調查藏海身世。眾廠衛於青泉鎮遭伏擊滅口，陸燼殺出重圍，藏海只得匆忙求助香暗荼…
第九集 (08/14)
藏海讓香暗荼偽裝成陸燼走進平津侯府一夜，讓曹靜賢誤以為陸燼投靠平津侯…廠衛報告陸燼淹死河中，發現身上有封密信…平津侯答應保護藏海，便給他朝中官位。香暗荼讓藏海陪她過中元節，二人坐船上看星，越聊越投契…
第十集 (08/15)
藏海向平津侯稟報推測中州有凶雨致災，認為懷明算錯，平津侯要藏海隱瞞，藏海提醒百姓而遭平津侯囚禁，請求七天之期證明推測。中州大雨果然致災，懷明放火想燒死藏海，平津侯冒險救出藏海，並讓藏海當上欽天監監正。
第十一集 (08/18)
莊蘆隱拿出一個銅魚，提及當年攻破冬夏之後，軍營中發生的詭異之事，聽說只有癸璽才能克制這些瘖兵，他讓藏海幫忙去尋找癸璽。香暗荼來找藏海，祝賀他升官的同時，還想要他的一個答案，高明一眼就看出藏海喜歡上她。
第十二集 (08/19)
藏海隨高明夜訪故宅，悲憶滅門之痛。莊之行決心以庶民身分從軍，入營卻遭霸凌，翌日又因違規受杖責。藏海從褚懷明遺物中發現三枚古幣缺一，推測永容王爺為第三人。為查官員，藏海設法收集古幣，欲借獻古幣接近王爺。
第十三集 (08/20)
永容邀藏海參加宴會，藏海趁永容提及蒯鐸和癸璽便試探永容，永容懷疑暗荼拿走古幣，藏海及時解圍，六初認為永容不是第三人。藏海拜訪宴會上提及的趙秉文，秉文要到內閣議事，叫藏海修補屋頂瓦片，藏海悄悄進入書房。
第十四集 (08/21)
趙秉文發現藏海從書房出來認為十分可疑，此時有人現身為藏海解窘…藏海被指派負責傅大將軍的葬儀，工部處處刁難。陸燃邀藏海出席曹靜賢的家宴，最終藏海並無赴會。莊之甫說能替藏海解決修墳一事，但要藏海交出帳本…
第十五集 (08/22)
藏海計劃引出第三個仇人，他引之甫入局，誘其貪污，再讓此事傳到靜賢耳邊。靜賢知事有蹊蹺，亮出之甫多年罪證，要挾他打探癸璽下落。藏海謊稱癸璽在莊府，靜賢讓之甫殺人滅口，再把他押走，藏海負傷回莊府通知蘆隱。
第十六集 (08/25)
蘆隱壽宴上，靜賢押著之甫出現，自導自演遇刺戲碼，欲誣蔑蘆隱，逼他交出癸璽，雙方頓時發生激戰，幸之行及時帶人來營救。另一邊，暗荼藉約會調虎離山，潛入莊府庫房找癸璽，藏海守株待兔，射傷暗荼後揭穿她的身分。
第十七集 (08/26)
曹靜賢指控平津侯謀反，反被揭發暴行，皇帝免其職，平津侯則辭官救莊之甫。莊之行武科奪魁，被立為世子，其母沈宛被錄入族譜。平津侯坦白屠殺蒯鐸全家的真相，交出銅魚，指冬夏女王為第三人，莊之行請藏海放過其父。
