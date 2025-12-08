精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
藏1.39萬支未完稅香煙機場闖關被控 男旅客判囚3個月及罰款2千元
【on.cc東網專訊】一名入境男旅客因進口未完稅香煙以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》（《條例》），今日（8日）在西九龍裁判法院被判處監禁3個月及罰款2千港元。
海關人員昨日（7日）在香港國際機場截查一名31歲抵港男旅客，並在其個人行李內檢獲約1.39萬支未完稅香煙，估計市值約6.2萬港元，應課稅值約4.6萬港元。該名旅客隨即被捕。根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200港萬元及監禁7年。
