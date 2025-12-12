上下齊心展現藝術療癒的力量 與香港共同進退

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月12日 - 由本會主辦的《藝穗節2026》即將盛大舉行。本屆在延續去年復辦所帶來的熱烈迴響下，進一步擴展規模與節目範疇，秉承舊日風貌與城市藝術精神，並以「Breeding Bold. Breaking Boundaries.」（培育大膽創新，突破藝術界限）為主題，呈獻一系列跨界別、實驗性的演出與體驗，為本地文化藝術界帶來新的焦點與對話。





《藝穗節2026》滿載溫度與創意回歸 300+ 香港與國際表演者突破界限 呈現約100個跨越8範疇創新節目



超過300位藝術家 重點呈現跨領域合作 望藝穗會成傳統與創新交匯之地



今屆藝穗節匯聚逾300位本地及海外表演者，大部分透過早前的公開徵選報名參加。節目涵蓋音樂、舞蹈、戲劇、魔術、電影、棟篤笑、親子節目及藝術科技八大類別，並透過約100個特定節目重點呈現跨領域合作與創新藝術體驗。演出與交流來自香港、中國內地、澳洲、加拿大、埃及、法國、匈牙利、西班牙、台灣、土耳其、英國及美國等地，類型橫跨古典、爵士、當代流行與傳統中樂，並包括舞蹈、原創音樂劇、投影炭筆動畫、裝置藝術、當代舞、實驗性劇場、電影放映等。



本年度藝穗節既有新秀嶄露頭角，亦有具代表性的藝壇人物參與，包括有香港著名男演員任達華、鋼琴家羅乃新 (Nancy Loo) 、 著名女高音葉葆菁 (Yuki Ip) 、全港首隊由全女生組成的爵士大樂隊B-Jazz、華裔加拿大客家跨界別藝術家Senaida、《全民造星V》最終入圍20強的樂樂、香港女歌手吳嘉禧（Cheronna Ng）、本地搖擺團體Hong Kong Swings及本地棟篤笑團體Backstage Comedy等等，並特別安排適合家庭參與的互動節目—由音樂治療師溫美梨 (Bettina Wan) 主理的「親子互動音樂會」，以及以童話森林為靈感、由木管五重奏 Piacere Winds 演繹的自然互動音樂旅程。此外，藝穗會亦與香港音樂治療協會攜手，推出三場融合正念與音樂元素的工作坊及專場音樂會。多元化的節目旨在讓觀眾親身感受藝術如何突破傳統框架，重新定義情感表達與創意的可能性，讓藝穗會的歷史空間繼去年再度成為藝術、集體回憶與創新交匯之地，傳承昔日的風采。





左至右：《藝穗節2026》開幕合照、開幕表演者 Chris Cheung 及 Linus Fung



香港更需要藝術：讓藝術治癒心靈、籲觀眾在全新體驗中找到情感共鳴



記者會上亦邀請到多位參與本屆藝穗節的表演單位到場支持並帶來示範演出，開幕表演陣容包括：香港電影作曲家、編曲家及鋼琴家張永諾 Chris 及演出風格多元的單簧管演奏者馮逸山 Linus 合作帶來電子原音音樂節目《Volte》；劇場導演彭漲（中國西南少數民族傳統古歌繼承者）與編舞及舞者宋姿樹聯手創作當代儀式劇場《歌帕與啞河》的開場部分—「水不斷，歌不停」；及特邀資深棟篤笑演員 Vivek Mahbubani 與 Mohammed Magdi 在其《笑的治愈力量》短講中分享「笑」如何成為面對逆境的治癒力量，帶領觀眾在困頓時刻重新觸碰歡樂的溫度。此外，藝穗節開幕重點節目——《存在的本質：生命與藝術的旅程》任達華個人攝影展，亦於藝穗會陳麗玲畫廊正式揭幕。



以上精選示範節目為藝穗節拉開序幕，同時預祝藝穗節盛大舉行。藝穗會董事會主席梁唐青儀女士致辭時亦感謝各演出單位支持，並表示：「『突破界限』並非空話：觀眾將欣賞到古典音樂與電子音樂的創新融合、舞蹈與南音的互動演繹、以及沙畫藝術與現場音樂的跨界演出等等。這正是本屆主題的核心——讓藝術不受形式束縛，創意自由生長，使每位觀眾在全新體驗中找到屬於自己的情感共鳴。 我們希望香港不僅是國際金融中心，更成為亞洲藝術與文化交流的重要樞紐，為新一代藝術家提供綻放的舞台。 」



《藝穗節2026》節目現已開始售票，如有興趣的朋友可瀏覽以下網頁：

藝穗節2026 購票網站： https://www.art-mate.net/FringeFestival2026



更多節目將陸續推出，請密切留意香港藝穗會官方平台。



記者招待會表演單位：



張永諾

馮逸山

彭漲

宋姿樹

Vivek Mahbubani (阿V)

Mohammed Magdi

其他藝穗節精選表演單位：



羅乃新 Nancy Loo －國際著名鋼琴家

葉葆菁 Yuki Ip －著名女高音

吳嘉禧 Cheronna Ng － 香港女歌手

樂樂 － 《全民造星V》最終入圍20強

Senaida - 華裔加拿大客家跨界別藝術家 / DJ / 聲音設計師

B-Jazz - 香港首隊全女生爵士大樂隊

Hong Kong Swings - 本地推廣搖擺舞非牟利團體

Backstage comedy - 本地棟篤笑團體

關於藝穗會

藝穗會（The Fringe Club）成立於1982年，是香港推廣藝術創作的非牟利機構及慈善團體，提供更大的空間給香港本地表演及藝術家創作，亦給予技術支援及協助推廣其作品。創辦至今，藝穗會共製作了30個藝術節，籌辦過24場劇場、舞蹈及實景原創演出；曾於15個城市進行68次外地文化交流，主持100次藝術從業人員駐場計劃，並舉辦了逾1,600個展覽、9,000場舞台演出、3,000場音樂會、3,300次社區外展活動和一系列的海外交流，包括於2010年上海世博會演出及策展、2011年第54屆威尼斯雙年展香港館策展、2012及2014台北香港週、照亮香港在檳城2014、照亮香港在新加坡2007及2015，以及中國上海國際藝術節國際演藝大會2024。



藝穗會會址坐落香港最繁盛的中區，位於中環下亞厘畢道和雲咸街交界，近雪廠街南，稱為舊牛奶公司倉庫，並已被列為香港一級歷史建築。藝穗會可供表演或展覽的場地包括賽馬會劇場、地下劇場、奶庫及陳麗玲畫廊。







