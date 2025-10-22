神藤岡靛的13年跨國戀曲終章！愛家神話FamBam音樂繆斯！

粉絲俱樂部的意外心碎公告

哎喲，這消息像晴天霹靂！45歲的藤岡靛，平日裡那溫柔爸爸形象深入人心，誰知10月18日透過粉絲俱樂部官網丟出離婚炸彈，直說和印尼籍妻子Vanina結束13年婚姻。😢

他寫道，兩人長談後認清價值觀和未來路不同，各奔前程才是解方。想想他從香港出道、台灣爆紅的日子，現在這轉折，粉絲在X上刷屏：「靛哥的家怎麼散了？」

印尼妻的無私陪伴與音樂火花

Vanina不是普通妻子，她是藤岡靛的靈魂拍檔！兩人2012年在巴厘島結婚，2014年生龍鳳胎，2017年添第三胎，狗仔還爆他有20歲繼子，視如己出。

藤岡靛在公告中感性說，Vanina無私撐家庭，支持他音樂路，從18年前台北相遇，就雨晴相伴。甚至「FamBam Food Drive」食物募捐活動，都是她點子，

讓他發現唱歌意義：「沒她，我不會感受到歌曲力量。」🤩 這不只感謝，簡直是人生致敬，粉絲讀完鼻酸：「Vanina是他的繆斯啊！」

從台劇王子到低調好爸的甜蜜回顧

藤岡靛的愛家路像偶像劇！2007年香港出道，台灣《轉角遇到愛》、《不良笑花》讓他紅翻，2011年為私生活暫停演藝，飛雅加達陪Vanina，2012年結婚。

復出後拍《賽德克·巴萊》、《痞子英雄》，紅回日本，拿日劇獎，2025年還來台超犀利趴演唱。家庭是他動力，IG常PO孩子溫馨照，現在離婚，

他強調會聯手當好爸：「孩子的成長和幸福，我們一起守護。」這句話，暖中帶酸，讓人忍不住想擁抱。

粉絲溫暖與未來路的各自閃光

公告一出，粉絲像家人般湧入留言：「靛哥加油，我們永遠支持！」他也拜託大家繼續守護，感覺像大合唱。離婚原因沒細說，但從價值觀差異看，人生本就各有軌跡。

Vanina留在雅加達帶孩子，他繼續音樂和演戲，或許這是新開始。😉 想想他爸藤岡弘、是假面騎士傳奇，這家基因本就堅韌。

Japhub小編有話說

哈哈，藤岡靛的離婚公告讀來像散場的浪漫劇，但他的感恩心態超暖！婚姻結束不代表愛止步，未來各自閃耀吧。下次聽他的歌，記得多體會那份力量～