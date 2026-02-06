消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
藥倍安心吹哨人鄭曦琳被捕｜快手涉黃遭罰 1.19 億人民幣｜鍾柔美承認說謊非 A0｜2 月 6 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 2 月 6 日星期五。廣東沿岸目前風勢微弱，但要注意一道冷鋒正向南移動，預計明早會橫過沿岸地區。明天本港氣溫初時約 19 度，下午天色明朗最高約 21 度，但明晚氣溫會顯著下降，市區最低跌至 16 度左右，新界再低一兩度。大家明晚外出記得帶備足夠外套！
【今日重點新聞】
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪
【Yahoo新聞】曾質疑聖保羅男女中學學生潘浠淳 AI 項目「藥倍安心（MediSafe）」原創性的城大學生鄭曦琳（何文田金冬天），今日（6 日）透露昨日已遭警方拘捕，涉嫌違反「起底」罪。鄭曦琳表示案件已進入法律程序，現階段不便評論。去年該項目被指涉及「請槍」，隨後有外國公司聲稱受潘母委託研發。潘氏夫婦及後宣布自願放棄所有獎項。根據法例，「起底」罪最高可判監禁 5 年。
膳心小館｜同邨投標盼重開辦館 成功入圍交按金 房署突指標書出錯取消招標
【Yahoo新聞】社企餐廳「膳心小館」石硤尾店結業後，負責人林先生原擬投標同邨另一舖位重開辦館，為弱勢群體提供就業及寄賣平台。儘管膳心已入圍並繳付按金，房署卻突然以招標文件的電力負荷數據與實際不符為由，取消整個招標。林先生對此感到匪夷所思，直言該理由令人難以理解，令原本期待重開的街坊與家長感到失望，質疑做法令各方受累。
九龍城常樂關愛隊通訊程式帳戶疑遭入侵 23 人個人資料或外洩 包括身份證號碼資料
【Yahoo新聞】政府昨晚（5 日）證實，九龍城常樂小區關愛隊的即時通訊帳戶疑遭黑客入侵。承辦團體「何文田居民協進會」發現事件後已報警及通報私隱專員公署。事故涉及 23 名服務使用者的個人資料，包括姓名、電話及地址，其中 7 人涉及部分或完整身份證號碼。民政處已發信要求關愛隊加強保安，並致電受影響人士提醒提高警覺，防止詐騙。
【今日重點財經新聞】
「簡樸房」新例三月生效｜大埔唐樓大劈四成拍賣！ 三套房開價 135 萬 每月收租 10,980 回報近 10 厘
【易發睇樓團】隨著《簡樸房條例》將於 3 月 1 日生效，市場出現合規物業放售。大埔瑞安街一個唐樓單位將於本月底拍賣，開價 135 萬元。該單位已分間為 3 個設有窗戶的獨立套房，符合新例對面積及採光的要求。原業主於 2013 年以 222.8 萬元購入，現開價較當年低約 39.4%。若按現時每月 10,980 元的租金收入計算，租金回報率高達 10 厘。
華爾街大好友：若馬斯克實現太空採金 將成全球央行總裁
【鉅亨網】知名分析師 Tom Lee 提出大膽預言，認為馬斯克主導的太空經濟可能改寫全球貨幣格局。Lee 指出，地球黃金儲量雖然豐沛但開採有限，若 SpaceX 未來能從火星任務或小行星中採集黃金，馬斯克可能掌控全球近 4 成的黃金儲備，成為「太空央行」。此觀點折射出投資邏輯正由地緣政治轉向星際資源分配，傳統金價估值模型或因科技突破而面臨失效風險。
快手涉黃｜平台充斥大量情色內容 遭罰 1.19 億人幣 快手：誠懇接受 堅決整改
【BossMind】短影音平台快手（1024.HK）因直播間出現大量色情低俗內容，遭國家網信辦處以警告及罰款 1.191 億元人民幣。調查顯示，快手未履行網絡安全保護義務，對違法信息處置不及時。快手回應表示誠懇接受處罰並會堅決整改，對事件造成的惡劣影響深感自責。去年底該平台曾爆出多個萬人觀看的色情直播間，當時官方曾解釋是遭到黑客攻擊。
【今日重點娛樂新聞】
鍾柔美扮 A0 終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【東方日報】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）近日因多張親密照曝光，清純形象崩塌。在隱身近一個月後，她終於公開道歉，承認自己並非「A0」。Yumi 坦言中學時期曾有一段約兩年的戀情，之前因害怕外界眼光而選擇說謊隱瞞，自責當時「唔識諗」。她聲淚俱下承諾未來會誠實面對公眾，努力修復形象，希望能重回演藝工作，但部分網民對此道歉似乎並不買帳。
林子博怒轟英國擬收緊 BNO 簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
【Yahoo娛樂圈】移居英國的藝人林子博對當地政府擬收緊 BNO Visa 永居條件表示強烈不滿。新建議包括要求英語達到 B2 水平及年收入門檻，林子博直斥此舉是「搬龍門」，對帶同父母或子女移英的家庭極不公平。他擔心政策會導致「骨肉分離」，並透露若政策落實，可能會遷往蘇格蘭定居，以減輕子女大學學費負擔，甚至已有心理準備大女可能需回港升學。
劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質
【Yahoo娛樂圈】天王嫂朱麗蒨的近照近日在內地社交平台流傳。現年 59 歲的她在海邊參與佛教活動時被捕獲，雖然打扮樸素、戴上口罩，但素顏下依然保養得宜，氣質出眾。劉德華過往受訪時曾提到，與太太相處多年非常有默契，甚至曾半年不通電話仍感情穩固。他也透露自己茹素多年，正是為了陪伴太太與女兒一起實踐健康生活，展現長情的一面。
其他人也在看
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。
姜濤盛傳將完約轉會 親解要打入國際市場傳聞：練好啲英文先
「聲夢傳奇」出身的炎明熹Gigi早前加盟Sony Music 大中華區，之後盛傳姜濤亦會天價加盟Sony Music，更要打入國際市場。今日（6日）姜濤出席活動親解傳聞，更指打入國際市場要先練好英文。
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
將軍澳男子寓所內暈倒 母親揭發惜已來遲
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒。今午(6日)12時18分，康城路1號日出康城一名女子報案，指其兒子在單位內暈倒。救護員接報到場經檢驗證實事主已氣絕，人員正了解男子病歷及生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
患癌常見體質是什麼？中醫教5種食材逆轉腫瘤體質，預防患癌找上門｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
根據數據研究顯示，全世界總共有五千萬人是帶癌生存的，每五個人當中就有一個患癌的風險。這裡的數據顯示，患腫瘤的機會其實很高。註冊中醫師楊明霞博士，與大家介紹有什麼食療可以幫助大家預防腫瘤。