藥倍安心吹哨人鄭曦琳被捕｜快手涉黃遭罰 1.19 億人民幣｜鍾柔美承認說謊非 A0｜2 月 6 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 2 月 6 日星期五。廣東沿岸目前風勢微弱，但要注意一道冷鋒正向南移動，預計明早會橫過沿岸地區。明天本港氣溫初時約 19 度，下午天色明朗最高約 21 度，但明晚氣溫會顯著下降，市區最低跌至 16 度左右，新界再低一兩度。大家明晚外出記得帶備足夠外套！

【今日重點新聞】

【Yahoo新聞】曾質疑聖保羅男女中學學生潘浠淳 AI 項目「藥倍安心（MediSafe）」原創性的城大學生鄭曦琳（何文田金冬天），今日（6 日）透露昨日已遭警方拘捕，涉嫌違反「起底」罪。鄭曦琳表示案件已進入法律程序，現階段不便評論。去年該項目被指涉及「請槍」，隨後有外國公司聲稱受潘母委託研發。潘氏夫婦及後宣布自願放棄所有獎項。根據法例，「起底」罪最高可判監禁 5 年。

廣告 廣告

城大學生鄭曦琳（何文田金冬天）

【Yahoo新聞】社企餐廳「膳心小館」石硤尾店結業後，負責人林先生原擬投標同邨另一舖位重開辦館，為弱勢群體提供就業及寄賣平台。儘管膳心已入圍並繳付按金，房署卻突然以招標文件的電力負荷數據與實際不符為由，取消整個招標。林先生對此感到匪夷所思，直言該理由令人難以理解，令原本期待重開的街坊與家長感到失望，質疑做法令各方受累。

【Yahoo新聞】政府昨晚（5 日）證實，九龍城常樂小區關愛隊的即時通訊帳戶疑遭黑客入侵。承辦團體「何文田居民協進會」發現事件後已報警及通報私隱專員公署。事故涉及 23 名服務使用者的個人資料，包括姓名、電話及地址，其中 7 人涉及部分或完整身份證號碼。民政處已發信要求關愛隊加強保安，並致電受影響人士提醒提高警覺，防止詐騙。

【今日重點財經新聞】

【易發睇樓團】隨著《簡樸房條例》將於 3 月 1 日生效，市場出現合規物業放售。大埔瑞安街一個唐樓單位將於本月底拍賣，開價 135 萬元。該單位已分間為 3 個設有窗戶的獨立套房，符合新例對面積及採光的要求。原業主於 2013 年以 222.8 萬元購入，現開價較當年低約 39.4%。若按現時每月 10,980 元的租金收入計算，租金回報率高達 10 厘。

【鉅亨網】知名分析師 Tom Lee 提出大膽預言，認為馬斯克主導的太空經濟可能改寫全球貨幣格局。Lee 指出，地球黃金儲量雖然豐沛但開採有限，若 SpaceX 未來能從火星任務或小行星中採集黃金，馬斯克可能掌控全球近 4 成的黃金儲備，成為「太空央行」。此觀點折射出投資邏輯正由地緣政治轉向星際資源分配，傳統金價估值模型或因科技突破而面臨失效風險。

【BossMind】短影音平台快手（1024.HK）因直播間出現大量色情低俗內容，遭國家網信辦處以警告及罰款 1.191 億元人民幣。調查顯示，快手未履行網絡安全保護義務，對違法信息處置不及時。快手回應表示誠懇接受處罰並會堅決整改，對事件造成的惡劣影響深感自責。去年底該平台曾爆出多個萬人觀看的色情直播間，當時官方曾解釋是遭到黑客攻擊。

【今日重點娛樂新聞】

【東方日報】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）近日因多張親密照曝光，清純形象崩塌。在隱身近一個月後，她終於公開道歉，承認自己並非「A0」。Yumi 坦言中學時期曾有一段約兩年的戀情，之前因害怕外界眼光而選擇說謊隱瞞，自責當時「唔識諗」。她聲淚俱下承諾未來會誠實面對公眾，努力修復形象，希望能重回演藝工作，但部分網民對此道歉似乎並不買帳。

鍾柔美

【Yahoo娛樂圈】移居英國的藝人林子博對當地政府擬收緊 BNO Visa 永居條件表示強烈不滿。新建議包括要求英語達到 B2 水平及年收入門檻，林子博直斥此舉是「搬龍門」，對帶同父母或子女移英的家庭極不公平。他擔心政策會導致「骨肉分離」，並透露若政策落實，可能會遷往蘇格蘭定居，以減輕子女大學學費負擔，甚至已有心理準備大女可能需回港升學。

【Yahoo娛樂圈】天王嫂朱麗蒨的近照近日在內地社交平台流傳。現年 59 歲的她在海邊參與佛教活動時被捕獲，雖然打扮樸素、戴上口罩，但素顏下依然保養得宜，氣質出眾。劉德華過往受訪時曾提到，與太太相處多年非常有默契，甚至曾半年不通電話仍感情穩固。他也透露自己茹素多年，正是為了陪伴太太與女兒一起實踐健康生活，展現長情的一面。