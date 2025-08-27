天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
藥倍安心︱潘冬平女兒所屬學校開腔 聖保羅男女：「從不知情」牽涉AI公司 尊重放棄獎項決定︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】聖保羅男女中學今日（27 日）回應學生潘浠淳的「藥倍安心」作品爭議。校方澄清，對傳媒報道提及的 AI Health Studio 事宜「學校及老師從不知情」，直至媒體披露後才得悉；校方已訂立指引教育及提醒學生，現希望事件告一段落，讓學生專注休養。
校方，強調學校一直有跟進事件，並已向持份者交代學校的角色和處理進度。校方表示，一直鼓勵學生參加不同比賽，透過經驗累積與知識增長，但同時重視學術誠信，並已訂立指引教育及提醒學生。
學校解釋，「藥倍安心」是潘浠淳參賽的作品之一，與其他公開比賽相同，學校會委派老師作指導，角色主要是就題目可行性、研究方法及比賽前準備提出意見。校方指出，事件引起媒體和社交平台廣泛報道後，學校已第一時間與潘浠淳聯絡，並按程序處理。
對於潘浠淳及家長自願放棄「藥倍安心」相關獎項，校方表示理解和尊重，並希望外界在他們作出決定後，能讓學生專注休養及準備新學年。校方強調，期望事件告一段落，讓學生和學校社群都能集中於未來學習與成長。
早前父母宣布自願放棄所有獎項
「藥倍安心」自去年以來屢獲獎項，包括第 50 屆日內瓦國際發明展銀獎及 2024 年香港資訊及通訊科技獎「學生創新大獎」，其原創性自今年 6 月起受到質疑 ，被指「請槍」由 AI 公司製作，有關病人資料疑轉交第三方，引發私隱疑慮。
潘浠淳父母潘冬平及彭詠枝早前亦曾發聲明，宣布自願放棄所有獎項，並批評「吹哨人」鄭曦琳的言論已超越合理範圍，導致女兒遭受網絡攻擊和精神困擾。他們形容女兒精神狀態「面臨崩潰邊緣」，希望事件能夠平息，讓女兒有空間重投校園生活。
