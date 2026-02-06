藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo

鄭曦琳

【Yahoo新聞報道】去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。

AI 平台核對醫生藥物處方 獲國際發明展獎項

潘浠淳父親為國際肝癌權威，港大醫學院外科學系名譽教授潘冬平；母親為港大醫學院前教員彭詠枝。潘浠淳過往因為藥物處方 AI 平台「藥倍安心」，在第 50 屆日內瓦國際發明展獲銀獎，2024 年也在香港資訊及通訊科技獎（HKICT Awards）獲得金獎。潘浠淳過往表示，藥倍安心可以透過人工智能核對醫生藥物處方，減少醫生處方藥物失誤機會。

鄭曦琳抨擊科展「富家子弟玩具」 潘浠淳稱「侮辱」

去年 6 月，鄭曦琳在社交平台 Threads 發文並不點名質疑，表示「希望大眾唔好俾太多幻想/太神化呢啲『中學生科展』」，又指這類科展通常都是「富家子弟玩具」。潘浠淳其後於 LinkedIn 發帖表示鄭的言論「 humiliating（侮辱）」，認為她惡意批評及削弱從事 STEM 的香港女性，並指「有毒風氣」（toxic trend）必須停止。潘浠淳其後刪除發文。

「藥倍安心」被標示為潘冬平外科中心項目

潘浠淳回應事件後，有網民嘗試登入「藥倍安心」網站，卻被導向至美國公司 AI Health Studio 網站，內有「Medisafe 藥倍安心」平台介紹，標明「Medisafe 藥倍安心」為「Hong Kong Hepatobiliary-Pancreatic & Colorectal Surgery Centre」（香港肝膽胰及結直腸微創外科中心）的項目，稱公司花了 8 星期完成項目，而前述外科中心，由潘冬平醫生及潘冬松醫生創辦，而潘冬松為潘冬平胞弟。

研發公司稱受潘浠淳母委託

對於潘浠淳的「藥倍安心」被指請槍，「AI Health Studio」創辦人 Ahmed Jemaa 之後發表聲明，指該公司於 2024 年 3 月受彭詠枝委託，由當月至 2025 年 6 月，分三個階段研發藥物處方的 AI 平台，不過該研發僅為最簡可行產品（Minimum Viable Product），屬概念驗證而非正式生產系統。聲明又強調，從未獲告知平台會用作參與學術競賽（academic competitions），直至事件發酵後，公司於 2025 年 6 月 16 日收到彭詠枝要求將 MediSafe 有關信息在 AI Health Studio 網站下架，公司在猶豫下同意要求。聲明更指出，客戶彭詠枝表明希望繳付費用冀控制輿論，將公司角色由製作平台改為商業發佈。

資優教育學苑：可證實項目原創性

至於安排學生參與「日內瓦國際發明展」的香港資優教育學苑曾回覆《Yahoo 新聞》，指就原創概念的驗證，根據到回覆該刻所得資料，潘在 2024 年 1 月已正式向「第 26 屆香港青少年創新科技大賽」遞交作品，並在其作品中已提供有關概念及雛形，認為「可證實其原創性」。學苑又指，由於比賽規則是以概念原創性為評審重點，因此大會認為潘作品符合甄選及得獎資格。

潘冬平夫婦去年聲明：自願放棄所有獎項 不點名斥「吹哨人」言論過火

到了去年 8 月 22 日，潘冬平及彭詠枝發表聲明，宣布自願放棄所有獎項，並批評「吹哨人」言論過火，導致女兒遭受網絡攻擊和精神困擾，形容女兒「面臨崩潰邊緣」，希望透過放棄獎項讓事件平息。至於聖保羅男女中學在去年 8 月 27 日亦表示，對傳媒報道提及的 AI Health Studio 事宜「學校及老師從不知情」，直至媒體披露後才得悉；校方已訂立指引教育及提醒學生，希望事件告一段落，讓學生專注休養。

