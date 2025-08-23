wuaseaopnq4s_0.JPG

肝癌權威潘冬平醫生的16歲女兒潘浠淳研發並奪得多個本地和海外創科獎項的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，捲入原創爭議和侵犯病人私隱風波。新民黨立法會議員何敬康認為父母發出的最新聲明沒有解答公眾關於作品真實性的核心質疑，直言成年人應引導下一代堅守學術誠信底線，而不是選擇模糊化事件，今次是傳遞了錯誤的價值觀。

聲明中指「藥倍安心」是潘浠淳的原創概念，母親由於憂慮「藥倍安心」在比賽發表後，會被抄襲及用作商業用途，曾接洽美國公司「AI Health Studio」委託開發驗證商業可行性的產品，承認當時並未提及女兒已參賽。何敬康表示這種行為已模糊化原創作品的邊界，「假如我想寫首歌，主動接觸(唱作人)林家謙，哼左幾句比佢聽，並提供作品概念，例如要仿照80年代慢版情歌，意境係失戀，編曲以鋼琴為主配。佢幫我寫完首歌，我改左兩粒音參加比賽，贏左，一定比人鬧爆兼誠信盡失。呢首歌其實係咪我寫嘅呢？」

建議賽事加強審核原創度

多個比賽主辦機構調查後均維持原有比賽結果，何敬康建議賽事建立更嚴格的項目原創驗證機制，包括程式審查、現場答辯、能力驗證等環節，確保參賽作品的真實度。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/藥倍安心-何敬康質疑父母聲明無解答原創性-比喻-林家謙幫我寫歌-我改兩粒音參賽-/592189?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral