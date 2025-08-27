天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
「藥倍安心」爭議 聖保羅男女中學發聲明表示從不知情
【Now新聞台】人工智能醫療輔助平台「藥倍安心」得獎爭議，中四學生潘浠淳就讀的聖保羅男女中學發聲明，指學校及老師並不知情，已第一時間與潘浠淳了解情況。
聖保羅男女中學指，「藥倍安心」是潘浠淳參加多項比賽的其中一個參賽作品，學校委派老師擔任指導老師，在過程中就學生提出的研究題目、可行性概念及方法、比賽前準備及綵排等方面提出意見；就科技公司AI Health Studio涉及潘浠淳的參賽作品一事，學校及老師從不知情，是在媒體報道後才得悉，指學校一向鼓勵及支持學生參與各類型的比賽，但強調學生在過程中必須遵守學術誠信，學校已訂立指引教育及提醒學生。
對於潘浠淳及其父母自願放棄相關獎項，校方表示理解及尊重，希望事件告一段落。
