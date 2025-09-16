藥劑師註冊試放榜 3科合格率介乎17.14%至55.32%

【on.cc東網專訊】香港藥劑業及毒藥管理局今日（16日）公布於2025年6月舉行的藥劑師註冊考試成績。今屆有35名、82名及47名考生分別參加「香港藥劑法例」、「藥劑執業」及「藥理學」3科考試，而合格率分別為17.14%、12.20%及55.32%。

所有在香港以外地方修讀藥劑學的畢業生，如欲在本港註冊成為藥劑師，除須符合管理局規定的其他條件外，還須考取上述3科成績合格。管理局每年舉行兩次註冊考試，通常在6月及12月舉行​。

