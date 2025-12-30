宏福苑五級火｜情緒支援熱線
藥膳鴨湯食譜│台式藥膳鴨湯 要肉唔靭只需後加米酒？
天氣正式開始冷，一碗熱熱的藥膳湯水是最好的暖身食物，即睇Yahoo Food食譜：
天氣開始冷，一碗熱熱的藥膳湯水是最好的暖身食物。有去開台灣旅行的朋友，也可能在夜市會喝到台式藥膳鴨湯，味道清甜香濃但又不會過躁，當地的餐廳也會用這個藥膳鴨湯做鍋，會加點菇菌和麵線一起吃。這個湯鴨肉用水煮會較嫩，先把鴨煮軟，最後快好才加米酒，湯喝起來較香，但又不用加太多酒，即睇如何製作台式藥膳鴨湯：
台式藥膳鴨湯（4人份量）
烹煮時間：1小時30分鐘
材料
鴨件半隻
水2公升
鹽半茶匙
杞子1湯匙
米酒3湯匙
藥材：
桂圓15粒
紅棗6粒
淮山5片
北芪4片
黨參4條
做法
1. 煲滾水，加幾片薑，鴨肉汆水，撈起沖一沖。
2. 另煲水，加入薑2片和鴨肉，水滾後收中細火煲半小時。
3. 加入除了杞子以後的藥材，再滾起，收細火煲45分鐘，加米酒和杞子煮2分鐘，下鹽調味。
