藥膳鴨湯食譜│台式藥膳鴨湯 要肉唔靭只需後加米酒？

天氣正式開始冷，一碗熱熱的藥膳湯水是最好的暖身食物，即睇Yahoo Food食譜：

天氣開始冷，一碗熱熱的藥膳湯水是最好的暖身食物。有去開台灣旅行的朋友，也可能在夜市會喝到台式藥膳鴨湯，味道清甜香濃但又不會過躁，當地的餐廳也會用這個藥膳鴨湯做鍋，會加點菇菌和麵線一起吃。這個湯鴨肉用水煮會較嫩，先把鴨煮軟，最後快好才加米酒，湯喝起來較香，但又不用加太多酒，即睇如何製作台式藥膳鴨湯：

台式藥膳鴨湯（4人份量）

烹煮時間：1小時30分鐘

材料

鴨件半隻

水2公升

鹽半茶匙

杞子1湯匙

米酒3湯匙

藥材：

桂圓15粒

紅棗6粒

淮山5片

北芪4片

黨參4條

做法

1. 煲滾水，加幾片薑，鴨肉汆水，撈起沖一沖。

2. 另煲水，加入薑2片和鴨肉，水滾後收中細火煲半小時。

3. 加入除了杞子以後的藥材，再滾起，收細火煲45分鐘，加米酒和杞子煮2分鐘，下鹽調味。

如果不做冷盤，同樣的藥材湯料可以熬湯底作醉雞鍋。

