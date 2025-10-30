蘇丹內戰重創醫療體系 法舍唯一醫院傳慘案世衛發聲

（法新社日內瓦法新電）蘇丹內戰，達佛地區城市法舍最後一間仍在運作的醫院傳出超過460名病患與陪伴者慘遭槍殺的消息，引發世界衛生組織出面譴責。

蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）包圍18個月以後，這個月26日攻下法舍（El-Fasher）。

當地持續傳出大規模殺戮指控，最新一起發生在沙烏地產科醫院（Saudi Maternity Hospital），據傳有460人遇害，引發世界衛生組織（WHO）譴責。

世衛表示，沙烏地產科醫院是當地唯一仍部分運作的醫療機構，26日當天遭遇了這個月第4次的攻擊，有1名護理師殉職，另外3名醫療人員受傷。

世衛補充說，28日有6名醫護人員遭到綁架，「同一天，有超過460名病患及陪伴者據報在醫院內遭槍殺」。

世衛指出：「這起最新悲劇發生在北達佛地區法舍局勢持續惡化之際。當地暴力升高、圍困持續，糧食短缺及疾病蔓延奪走眾多平民性命，其中包括兒童，使原本就脆弱的醫療體系瀕臨崩潰。」

「世界衛生組織以最嚴厲立場譴責這些對醫療機構可怕的攻擊，並呼籲各方尊重醫療設施的神聖地位。」