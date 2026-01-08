蘇丹內戰｜醫科生遭輪姦 婦女組織揭RSF性暴行 最少 14 名女嬰受害｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】非洲國家蘇丹自2023年4月爆發內戰，官方政府軍 SAF 與前領導人巴希爾建立的部隊 RSF 持續交戰。當地婦女遭受性暴力情況日趨嚴重，RSF被指系統性利用性暴力作為戰爭武器，受害者甚至包括不足 2 歲女嬰。非洲之角婦女策略倡議組織 SIHA 發布的報告指，自內戰以來已記錄近 1300 宗性暴力或基於性別的暴力案件。

逃難期間遭截查及輪姦

當地一名醫科生 Um Kulthum（化名）接受半島電視台訪問時憶述，當 RSF 圍攻並進入法希爾（el-Fasher）地區，在眾人面前殺害養育她長大的叔叔，然後她與另外 4 名年輕女性，包括鄰居的女兒便遭遇集體輪姦。

廣告 廣告

另一名倖存者 Mariam（化名）亦在訪問中指，去年初嘗試逃往喀土穆（Khartoum）期間，車輛遭截查，她被帶往一個空房間，然後被輪姦，她的家人指，施暴者正是RSF成員。

SIHA：性暴力作為策略性武器

非洲之角婦女策略倡議組織（SIHA）去年 11 月發表報告指，自 2023 年 4 月內戰爆發以來，14 個州份已共錄得 1,300 宗性暴力或基於性別的暴力案件。 SIHA區域總監 Hala Al-Karib 表示，RSF 將女性視為財產，在入侵民居時會特別搜尋年輕女性，對婦女施暴及剝削，「這些並非隨機行為，而是一種策略」。

除了即時的性暴力，女性更被綁架充當性奴隸，或被迫從事洗衫、煮飯等勞動工作，及遭到人口販賣，部分女性被運往鄰國，在市場上待價而沽。

法學家：司法體系崩潰

法律專家兼國際法學家委員會（ICJ）前非洲總監Arnold Tsunga 曾在當地率領調查團訪問難民。他指性暴力已成為強迫民眾離開土地及懲罰手段，由於當地司法體系崩潰，施暴者正處於無法無天的狀態。

暴力事件的規模之大，已使當地醫院不堪負荷。奧姆杜曼（Omdurman）婦產科醫院院長 Imad al-Din Abdullah al-Siddiq 表示，接收的性暴力受害者數字遠超官方記錄，醫療紀錄顯示至少有 14 名年齡不到 2 歲的女嬰遭到強暴，情況令人髮指。

飢荒威脅迫在眉睫

該院目前接收大量 11 至 23 歲的懷孕少女，如懷孕不足三個月可進行墮胎手術，若懷孕超過三個月，院方沒有墮胎許可，事主只能繼續懷胎直至分娩。

據聯合國兒童基金會，自 2024 年初以來，當地錄得超過 200 宗兒童性侵個案，部分受害者不足 5 歲。

除了日益嚴重的性暴力，當地民眾更為迫在眉睫的困境是飢荒威脅，聯合國世界糧食計劃署已警告，由於資金嚴重短缺，明年 1 月起將削減對蘇丹的糧食援助，預計數百萬人面臨斷糧危機。

來源：Al Jazeera