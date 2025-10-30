蘇丹分裂態勢加劇 法舍失守外界憂重演達佛危機

（法新社蘇丹港29日電） 蘇丹西部城市法舍（El-Fasher）歷經18個月圍困，日前被準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）奪下控制權。

這座城市是政府軍在蘇丹西部遼闊的達佛地區（Darfur）最後一個據點，讓外界憂心20年前針對特定種族的暴行恐將重演。

蘇丹境內以阿拉伯人為主，但達佛地區大多數居民屬非阿拉伯族群，例如富爾族（Fur）。

蘇丹準軍事部隊與正規軍自2023年4月爆發戰事，國際社會多方斡旋仍未能停火。

「快速支援部隊」由達加洛（Mohammad Hamdan Daglo）領導，控制蘇丹西部大部分地區；正規軍則在柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）指揮下掌握北部、東部與中部。

儘管正規軍於今年3月重新奪回首都喀土穆（Khartoum），但「快速支援部隊」卻在西南城市亞拉市（Nyala）建立平行政權。

分析人士警告，蘇丹目前實質上已處於分裂狀態，未來要重新整合恐極為困難。