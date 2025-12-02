蘇丹紅化妝品｜逾百款台韓美妝隨時含致癌風險？同時含有此3款成分的妝品要小心

台灣近日爆出美妝產品加入「蘇丹紅」禁用原料事件，確認 12 個品牌共 18 項產品中驗出「食品級禁用色素」，所以產品勒令下架並回收。台灣食藥署追查源頭，發現問題原料來自台灣原料進口商「亦鴻企業」，由新加坡供應商「Campo Research」輸入植物性萃取原料，多個批次檢出高濃度「蘇丹紅」，由於濃度非常高，因而被研判為「蓄意添加」。

到底甚麼是「蘇丹紅」？有哪些成分的美妝產品購買前需要格外留神？一起來了解吧！

甚麼是「蘇丹紅」？

「蘇丹紅」是一種非法的添加物，禁止添加於食品、化妝品當中。（Getty Images）

「蘇丹紅」是一種人工合成的工業染料，主要添加於油漆、染料中使用，此物料被國際癌症研究機構 IARC 列為第三類致癌物，於動物、細胞實驗中發現有機會致癌並突變。雖然沒有即時毒性效果，但吸入過多「蘇丹紅」有機會損傷肝腎功能。是次事件的爭議點在於「蘇丹紅」是一種非法的添加物，禁止添加於食品、化妝品當中，不論對身體的影響大小也絕對不能加入。

注意高風險含「蘇丹紅」的三種成份

建議可使用成分查詢網站例如 INCIDecoder、CosDNA等檢查正在使用的美妝產品。

如發現配方含有三種植物萃取成分，建議停用並向品牌進一步查詢。

3 種植物萃取成份建議留意

台灣食藥署檢測的涉事原料，來自新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 所生產的「紅色複方 (Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)」，主要由以下 3 種植物萃取組成，而大部分含有毒原料的美妝產品亦呈粉紅色。如對手上的美妝產品有疑慮，建議可使用成分查詢網站例如 INCIDecoder、CosDNA等，如果發現以下的成分，雖然未必百分百必定含毒，但建議即時停用觀察，並聯絡品牌作進一步了解。

．Eclipta Prostrata Extract 鱧腸萃取物

．Melia Azadirachta Leaf Extract 印度楝葉萃取物

．Moringa Oleifera Seed Oil 辣木籽油

已證實受「蘇丹紅」所影響的美妝產品

台灣食藥署指出以下產品的原料含有「蘇丹紅」禁用色素，受影響的品牌包括綠藤生機、古寶無患子的唇部產品，各品牌已即時下架並啟動回收程序。

．歐萊德男用養髮液（歐萊德國際股份有限公司）

．歐萊德女用養髮液（歐萊德國際股份有限公司）

．MIAU PDRN極度修護噴霧（沛諾美學生技國際有限公司）

．未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏（彤采妮股份有限公司）

．球精華（沛美生醫科技股份有限公司）

．奶油髮霜（沛美生醫科技股份有限公司）

．奶油面霜（沛美生醫科技股份有限公司）

．古寶亮澤修護潤唇膏（慶生堂化粧品股份有限公司）

．炫彩粉漾潤唇膏-01淡粉（慶生堂化粧品股份有限公司）

．綻妍潤色護唇膏（慶生堂化粧品股份有限公司）

．波波要趣了假日口紅#03（慶生堂化粧品股份有限公司）

．CINQUAIN思珂全面修護唇精華（慶生堂化粧品股份有限公司）

．COOL GIRL護唇精華（慶生堂化粧品股份有限公司）

．軒郁 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊（威欣利實業股份有限公司）

．專心護唇油-莓紅版（綠藤生物科技股份有限公司）

．EYELES 超導水凝法令膜（孟鄉生化科技股份有限公司）

．LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil（孟鄉生化科技股份有限公司）

．豐姿妍麗-傳明酸嫩白輕乳霜（孟鄉生化科技股份有限公司）

．辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）（孟鄉生化科技股份有限公司）

．Dr.future長泰健康 超微導法拉力膜2入/盒-之超微導水凝膜（孟鄉生化科技股份有限公司）

有從事化妝品專業服務的張老師，在Facebook專頁有分享對於這次蘇丹紅化妝品的「嫌疑犯」，並列出逾百款疑有蘇丹紅風險的名單。單品暫時未有官方證實含有蘇丹紅，但若然擔心自己所用的化妝品的話，可在裡面拿個參考，進一步消息亦有待官方公佈，亦可聯絡相關品牌進一步了解。（名單連結按此）

