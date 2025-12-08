蘇丹醫院幼兒園遇襲釀114死 RSF宣稱占領最大油田

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
（法新社日內瓦/蘇丹港8日電） 世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，蘇丹的南柯多方省4日有幼兒園與醫院遭到空襲，造成114人死亡。準軍事組織「快速支援部隊」今天則宣稱已占領蘇丹最大油田。
自2023年4月以來，快速支援部隊（RSF）與正規軍持續戰鬥，造成數以萬計的人死亡、1200萬人流離失所，並大大削弱本已脆弱的蘇丹基礎建設。
南柯多方省（South Kordofan）卡隆基鎮（Kalogi）地方官員塞德（Essam al-Din al-Sayed）告訴法新社，準軍事組織4日出動無人機，攻擊這座正規軍掌控的城鎮，先後擊中一家幼兒園及一家醫院，並趁人們試圖拯救孩子時再次發動攻擊。
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則在社群平台X寫道：「蘇丹南柯多方省遭遇的多次空襲擊中一家幼兒園，並至少3度擊中附近的卡隆基鄉村醫院（Kalogi Rural Hospital），造成包括63名孩童在內共114人死亡，另有35人受傷。」他並呼籲交戰各方停火。
另外，RSF今天宣布占領蘇丹最大油田「黑格里油田」（Heglig），並在聲明中表示：「基於黑格里油田區的經濟重要性，解放此區是解放全祖國的關鍵。」
一名油田工程師稍早表示，RSF已占領位於該國南部邊境的這處設施，迫使工作人員撤離至鄰國南蘇丹。
黑格里地處蘇丹南端資源豐富的柯多方地區（Kordofan），同時也是南蘇丹石油出口的主要加工地，而石油出口幾乎是南蘇丹政府所有收入的來源。
這名要求匿名的油田工程師表示，南蘇丹石油處理廠也已關閉。
蘇丹軍方多次指控RSF以無人機襲擊黑格里油田，促使當局於今年8月暫停油田運作。近日柯多方地區戰況激烈，雙方持續爭奪地盤。
RSF今年10月已將正規軍趕出蘇丹西部達佛地區（Darfur）的最後陣地，使得軍方退居守勢。軍方現正試圖阻止RSF勢力穿越柯多方地區，並再度往首都喀土穆推進。
目前蘇丹實際上已一分為二：正規軍掌控北部、東部及中部地區；RSF控制西部，並在盟友協助下掌握南部大片區域。
