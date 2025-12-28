蘇利南男子持刀行凶9死

（法新社蘇利南巴拉馬利波28日電） 南美大陸東北部國家蘇利南警方今天表示，一名男子夜間在首都巴拉馬利波持刀殺害9人，其中包括5名兒童。警方指出，嫌犯受傷，已經被捕。

根據當地媒體，這名男子疑似有精神疾病，遇害者中有4人是他的子女，案發地點在他的住家和周圍。

據報導，案發前嫌犯曾與妻子通電話發生口角，隨後在家中廚房持刀砍殺11歲女兒多達44刀。

警方表示，凶嫌於昨天深夜至今天清晨在巴拉馬利波（Paramaribo）襲擊，導致4名成人、5名兒童死亡。另有一名兒童和一名成人受傷，已送醫治療。

當局指出，嫌犯持利器攻擊警方時，員警在逮捕過程中朝其腿部開槍。