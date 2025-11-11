蘇哈托獲印尼追封為「國家英雄」 獨裁史惹爭議 人權組織憂「新秩序」重現｜Yahoo

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
【Yahoo 新聞報道】印尼政府周一（10 日）在雅加達國家宮頒發「國家英雄」榮銜予已故獨裁總統蘇哈托（Suharto），即現任總統普拉博沃（Prabowo）的岳父，事件在當地引發爭議，外界憂慮政府此舉象徵印尼或出現威權主義回潮。
政府：蘇哈托是獨立戰重要人物
印尼《雅加達郵報》（The Jakarta Post）報道，普拉博沃在典禮上向 10 名獲追授榮銜的已故人物致敬，包括蘇哈托，由蘇哈托長女及兒子代表領受榮譽。其他獲表彰者包括前總統瓦希德（Abdurrahman “Gus Dur” Wahid）及已故工運人士瑪西娜（Marsinah）。
在典禮中，主持人形容蘇哈托是印尼獨立戰爭的重要人物，在 1945 年擔任日惹人民保安局（BKR）副司令時，曾帶領部隊解除日本駐軍武裝。普拉博沃致辭時表示，獲表彰的 10 人「為印尼的獨立、主權與榮耀犧牲一切」。
一年間23 名民運人士遭綁架或失蹤
蘇哈托曾於印尼獨立後迅速崛起，1965 年印尼共產黨（PKI）政變失敗後，他藉機鞏固軍權並排擠國父蘇卡諾（Sukarno），於 1967 年出任印尼第二任總統，其後開始長達 32 年的「新秩序」時期，雖然其統治期間，印尼經濟快速增長，但他治下的政治打壓、侵犯人權事件仍廣受抨擊。
蘇哈托建立中央集權、軍事主導政府，軍方深度參與政治與民生事務，期間曾爆發多宗血腥事件，包括 1982 至 1985 年間的「神秘槍擊案」、1989 年楠榜塔朗沙里屠殺及「古冬屋事件」酷刑案。在1997 至 1998 年間，至少 23 名民運人士遭綁架或失蹤。
印尼去年撤銷調查蘇哈托貪腐決議
1998 年亞洲金融風暴重創印尼經濟，加上全國民主示威爆發，蘇哈托於 5 月 21 日被迫下台。他下台後長期面臨貪污指控和起訴，都以健康不佳為由拒絕出庭，最終於2008年1月27日病逝，享年86歲。
普拉博沃自去年當選總統，多次公開讚揚其岳父蘇哈托，及運用軍隊力量捍衛其聲譽，早於 2010 年便有推動蘇哈托獲封國家英雄的呼聲，去年印尼國會更撤銷了 1998 年要求調查蘇哈托貪腐的議會決議，被指是為追封鋪路。
人權組織：對數百萬受害者的侮辱
另一方面，學界與人權組織對普拉博沃的決定反應強烈，國際特赦組織印尼分會與印尼歷史透明聯盟（AKSI）發表聯合聲明，批評此舉是「對歷史的扭曲、對改革理想的背叛，及對數百萬受害者的侮辱」，要求立即撤銷榮銜。
印尼反貪組織「印尼貪污觀察」（ICW）研究員Egi Primayogha指，這象徵「改革時代的終結」，「新秩序」思維再度浮現。他說：「改革的初衷是追究蘇哈托及其盟友的貪腐與裙帶行為，但那套體制至今仍存在，許多政商精英仍與新秩序有千絲萬縷關係。」
文化部主導編撰新教材 憂重寫歷史
加查馬達大學（UGM）歷史學者Ody Dwicahyo認為，政府刻意強調蘇哈托早年參與獨立戰爭的貢獻，是「試圖淡化其統治時期的爭議」。「和平與民主研究中心」主席Hendardi指，蘇哈托與死於其政權暴力下的工運領袖瑪西娜同列為國家英雄，極具諷刺，「政治精英可以遺忘歷史，但不應因掌權而操弄歷史。普拉博沃的這項決定，將被記為一場無視人權、倒退民主的行為。」
批評者亦指，自普拉博沃就任以來，新秩序時期的影子再現，軍方在政府計劃中的參與日益增加，國會更通過修例，擴大印尼軍方（TNI）在民事領域的權力；同時，文化部長 Fadli Zon主導編撰新歷史教材的項目，也引起外界憂慮可能藉此重寫歷史，淡化蘇哈托時期的人權問題。
來源：The Jakarta Post 、BBC
