專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
蘇哈托獲提名為國家英雄 印尼總統擬追封岳父觸發示威 高壓統治32年涉屠殺50萬人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】印尼政府擬在 11 月 10 日頒發「國家英雄」榮銜予已故領導人蘇哈托（Suharto），即現任總統普拉博沃（Prabowo）的岳父。消息近日在首都雅加達觸發示威，反對者批評蘇哈托以鐵腕手段打壓異己，六十年代針對共產黨人的大屠殺據指達50萬人，不配被稱英雄，「成千上萬人喪生了，但國家選擇遺忘。」
普拉博沃捍衛岳父聲譽
印尼「國家英雄」（national hero）榮銜在每年11月10日頒發，旨在讚揚對國家有重大貢獻的人士，社會及文化部早前向總統普拉博沃提名蘇哈托和其他 48人。普拉博沃自去年當選總統，多次公開讚揚其岳父蘇哈托，及運用軍隊力量捍衛其聲譽。
消息在當地引起極大爭議，同時觸發示威，包括人權組織國際特赦組織印尼分部、失蹤者與暴力受害者委員會代表亦有出席。反對者要求政府取消頒授計劃，他們認為蘇哈托涉侵犯人權、腐敗等，不配任總統及被稱英雄，示威者高舉標語「停止粉飾屠殺」、「成千上萬人喪生了，但國家選擇遺忘。」
「新秩序」時期屠殺數十萬人
蘇哈托是印尼第二任總統，其統治在印尼史上被稱為「新秩序」（New Order）時期，從1967年開始執政，在位長達32年，本身是軍隊指揮官的蘇哈托建立中央集權、軍事主導政府，實施高壓統治，打壓政治異己、鉗制言論自由。
在六十年代，蘇哈托針對共產黨人和左翼人士進行大規模屠殺，被認為是二十世紀亞洲最嚴重大屠殺之一，2016年被國際法庭裁定為反人類罪。據歷史學家表示，自蘇哈托掌權，至少有50萬人被殺害。
蘇哈托的貪污腐敗亦被廣泛批評，據估計，其家族非法所得高達數百億美元，壟斷了印尼多個重要經濟領域。他亦在印尼全國掀起大規模排華浪潮，對華人推行同化和歧視政策，在1998年觸發針對華人的「黑色五月暴動」。
文化部：候選人符合要求
同年，蘇哈托政權在亞洲金融風暴下，國內經濟危機、大規模抗議和騷亂中垮台。他下台後長期面臨貪污指控和起訴，都以健康不佳為由拒絕出庭，最終於2008年1月27日病逝，享年86歲。
多個民間人權組織致函文化部長，表明反對頒授計畫，失蹤者與暴力受害者委員會發言人Virdinda La Ode Achmad 質疑，「如果他配得上『英雄』之名，他為什麼要下台？為什麼『新秩序』必須被推翻？」
文化部回應指，提名國家英雄的候選人時已諮詢公眾意見，「我們已經進行了調查，所有候選人都符合要求。」
其他人也在看
馬來西亞牧師遭警員綁架 法院裁定政府及警方賠償逾5千萬元｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬來西亞一名牧師許景城（Raymond Koh），2017 年 2 月 13 日在駕車途中遭一群持槍男子擄走。據法院裁決，當時涉案的包括現任或前任警員，正執行一項針對許景華的「指令」。法院裁定，政府及警方須向家屬賠償 3,100 萬令吉（約5,762萬港元），並須就事件負上責任。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
鍾睒睒身家6014億 膺福布斯中國首富
《福布斯》2025年中國富豪榜出爐，農夫山泉（09633）創辦人鍾睒睒連續5年蟬聯中國首富寶座。 鍾睒睒身家按年增加263億元（美元．下同），達到771億元（約6013.8億港元），主要是農夫山泉今年上半年多賺22%，總收益升15.6%帶動。 張一鳴馬化騰隨後 字節跳動（ByteDance）創辦人張一鳴升至第二位，期內身家上漲237億元，至693億元（約5405.4億港元）；騰訊（00700）主席馬化騰的身家也增長至628億元（約4898.4億港元），但排名下跌一級，至第三位。 至於排第四至第十位的富豪，依次為寧德時代（03750）創辦人曾毓群、網易（09999）創辦人丁磊、拼多多創辦人黃崢、小米（01810）創辦人雷軍、阿里巴巴（09988）創辦人馬雲、美的集團（00300）大股東何享健家族、魏橋創業的鄭淑良家族。 榜單上新增8位富豪，包括DeepSeek創辦人梁文鋒，他以115億元（約897億港元）的身家位列第34位。至於跌出的榜單則有14人，當中包括昔日的中國首富、大連萬達集團董事長王健林。信報財經新聞 ・ 11 小時前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 1 天前
Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？
近日有網民於社交平台Threads發帖，分享自己選擇「裸辭」離職當日並未準備散水餅，直指「散水餅文化應該要喺呢一代終結」！帖文一出即掀起熱烈討論，廣大打工族留言表示對此感同身受，認為散水餅文化早已失去意義，只剩「例行公事」。Yahoo Food ・ 7 小時前
青鳥切割黃明志稱「中共認知戰」 他酸雙標
[NOWnews今日新聞]馬來西亞歌手黃明志因形象鮮明，被青鳥視為「抗中保台」代表，不過近日卻因捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案、涉嫌持毒與吸毒，引發各界譁然。事件曝光後，不少支持者急忙切割，甚至有言論懷疑此...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜九龍中 6 人爭兩席 新思維未能入閘 港區人大、全國政協佔 29 人｜Yahoo 統計
立法會選舉提名期昨日（6 日）結束。今屆合共 161 人報名參選，當中 54 人為現屆立法會議員。地方界別有 51 人參選，較上屆選舉的 35 人明顯增加，選舉委員會界別就有 50 人參選，平均 1.25 人爭一個席位，跟上屆的 51 人相若，至於功能界別就有 60 人參選，較上屆選舉的 67 人減少。《Yahoo 新聞》統計，33 名參選人為現屆區議員；另有 16 名和 13 名參選人分別具備港區人大及全國政協身份，佔整體參選人數近五分之一；另外在「完善選舉制度」後，今屆選舉沒有人被「DQ」，不過立場屬於中間派、上屆選舉奪 1 席的新思維表示，原本期望派 3 人出選，但最終均未能取得足夠提名「入閘」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
特朗普與習近平會晤時直接要求釋放黎智英 消息人士：總統暗示釋放有利美中關係 習有參與討論｜Yahoo
《路透社》引述 3 名消息人士及一名美國官員透露，總統特朗普上周四（10 月 30 日）在南韓釜山跟國家主席習近平會面時，促請習近平釋放壹傳媒創辦人黎智英。其中一名消息人士指，特朗普在會上就此問題花了不到 5 分鐘時間，他並未討論釋放黎智英的具體協議，而是提及 77 歲的黎智英因為國安案件長期還押，健康情況令人擔憂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
安世風波 中轟荷升級供應鏈危機
荷蘭政府9月底出手接管中國聞泰科技（Wingtech）持股的晶片製造商安世半導體（Nexperia）的風波持續發酵，安世近日停止向東莞的工廠供貨。中國商務部新聞發言人何亞東在例行新聞發布會表示，荷方不當干預安世半導體內部事務的做法，造成了全球半導體產供鏈的動盪和混亂。荷蘭政府不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求，沒展示出建設性態度和行動，且升級全球供應鏈危機。對此，荷方應承擔全部責任。信報財經新聞 ・ 12 小時前
港姐冠軍陳詠詩突公開圈外男友合照放閃 Martin樣貌背景全曝光
2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，於馬來西亞檳城拍畢外景拍攝後，被踢爆有「眼鏡男」接機，事後承認對方係圈外男友Martin，男友亦好支持佢參選。陳詠詩參選港姐前期，已將社交平台內性感泳衣照及與男友合照刪除；不過，當選冠軍後隨即被網民起底，與圈外男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。對此，陳詠詩表示冇特別留意到片段流出，認為唔係負面事情，又大方表示如果想睇多啲，可以直接畀大家睇。日前，陳詠詩突然於內地社交平台公開與男友甜蜜合照，亦係佢首次公開男友正面照，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝清海長揸黃金17年賺15億 堅持價值投資 受惠「貶值交易」
過去17年間，黃金價格走勢起伏不定，經歷過環球金融海嘯、歐債危機、新冠疫情，也迎來通脹與地緣衝突帶來的新一輪避險潮。本港資深基金界人士、惠理集團（0806.HK）創辦人謝清海，正是這次長線黃金升浪的贏家之一。據悉，他多年來累積與貴金屬相關的個人投資（以黃金為主），至今賬面及實現利潤合共達15.2億元，整體回報率達144.7%。信報財經新聞 ・ 11 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
小鵬：機械人TAM達20萬億美元 軟硬件標準需符合甚至超過「車規」
內媒報道，小鵬-W(9868.HK)董事長何小鵬表示，汽車在全球是10萬億美元的市場，一年生產9,000萬輛車；而機械人(總目標市場，TAM)則是20萬億美元，但可能需時十至廿年才會實現，屆時可能會有2億部甚至更多的人形機械人。AASTOCKS ・ 4 小時前
關稅敗訴更可怕？特朗普恐換更狠招 企業風險陰霾難散
美國最高法院本周在針對總統川普依據《1977 年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 加徵全球性關稅的聽證中，對其行政授權提出尖銳質疑，引發市場認為這些關稅恐面臨遭撤銷的風險。不過，貿易律師與企業界普遍認為，即便川普最終敗訴，鉅亨網 ・ 12 小時前