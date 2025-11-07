蘇哈托獲提名為國家英雄 印尼總統擬追封岳父觸發示威 高壓統治32年涉屠殺50萬人｜Yahoo

2025年11月6日，多個民間團體在雅加達總統府附近示威，反對印尼政府授予前總統蘇哈托「國家英雄」稱號，標語寫有「非英雄」字樣。 (Photo by YASUYOSHI CHIBA / AFP) (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】印尼政府擬在 11 月 10 日頒發「國家英雄」榮銜予已故領導人蘇哈托（Suharto），即現任總統普拉博沃（Prabowo）的岳父。消息近日在首都雅加達觸發示威，反對者批評蘇哈托以鐵腕手段打壓異己，六十年代針對共產黨人的大屠殺據指達50萬人，不配被稱英雄，「成千上萬人喪生了，但國家選擇遺忘。」

普拉博沃捍衛岳父聲譽

印尼「國家英雄」（national hero）榮銜在每年11月10日頒發，旨在讚揚對國家有重大貢獻的人士，社會及文化部早前向總統普拉博沃提名蘇哈托和其他 48人。普拉博沃自去年當選總統，多次公開讚揚其岳父蘇哈托，及運用軍隊力量捍衛其聲譽。

消息在當地引起極大爭議，同時觸發示威，包括人權組織國際特赦組織印尼分部、失蹤者與暴力受害者委員會代表亦有出席。反對者要求政府取消頒授計劃，他們認為蘇哈托涉侵犯人權、腐敗等，不配任總統及被稱英雄，示威者高舉標語「停止粉飾屠殺」、「成千上萬人喪生了，但國家選擇遺忘。」

「新秩序」時期屠殺數十萬人

蘇哈托是印尼第二任總統，其統治在印尼史上被稱為「新秩序」（New Order）時期，從1967年開始執政，在位長達32年，本身是軍隊指揮官的蘇哈托建立中央集權、軍事主導政府，實施高壓統治，打壓政治異己、鉗制言論自由。

在六十年代，蘇哈托針對共產黨人和左翼人士進行大規模屠殺，被認為是二十世紀亞洲最嚴重大屠殺之一，2016年被國際法庭裁定為反人類罪。據歷史學家表示，自蘇哈托掌權，至少有50萬人被殺害。

蘇哈托的貪污腐敗亦被廣泛批評，據估計，其家族非法所得高達數百億美元，壟斷了印尼多個重要經濟領域。他亦在印尼全國掀起大規模排華浪潮，對華人推行同化和歧視政策，在1998年觸發針對華人的「黑色五月暴動」。

文化部：候選人符合要求

同年，蘇哈托政權在亞洲金融風暴下，國內經濟危機、大規模抗議和騷亂中垮台。他下台後長期面臨貪污指控和起訴，都以健康不佳為由拒絕出庭，最終於2008年1月27日病逝，享年86歲。

多個民間人權組織致函文化部長，表明反對頒授計畫，失蹤者與暴力受害者委員會發言人Virdinda La Ode Achmad 質疑，「如果他配得上『英雄』之名，他為什麼要下台？為什麼『新秩序』必須被推翻？」

文化部回應指，提名國家英雄的候選人時已諮詢公眾意見，「我們已經進行了調查，所有候選人都符合要求。」

來源：the Straits Times