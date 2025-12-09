【蘇寧】HONOR 聖誕狂歡大激賞 多款限量禮遇大放送（即日起至11/1）

HONOR聖誕狂歡大激賞嚟啦，多款限量禮遇大放送！即日起至2026年1月11日嚟蘇寧入手指定型號產品，即有HONOR限量禮品送俾你，禮品數量有限，送完即止。立即嚟蘇寧入手心水HONOR產品啦，用埋AEON信用卡簽賬仲可享高達$1,200現金回贈添。

日期：即日起至2026/01/11

地點：蘇寧門店

