【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

蘇寧北角匯店舉行「超值熱銷限時優惠」，今次多款精選家電低至48折！其中包括多款LG/TOSHIBA/TCL熱賣電視、冬日之選Panasonic/GREE冷暖機，仲有洗衣機同清潔及廚房大小家電等；SoClub會員更可專享電器補貼，家電產品購物滿$1,500即減$50，滿$6,000即減$200，滿$9,000即減$400！

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

【蘇寧】北角匯門店限定 低至48折超值熱銷限時優惠（即日起至20/11）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/11/20

地點：北角北角匯G5 & G6號舖

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso