【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

蘇寧葵芳門店舉行「超值熱銷限時優惠」，今次多款精選家電低至42折！其中包括多款LG及Hisense熱賣電視、LG洗衣機同Panasonic/TOSHIBA/German Pool廚房家電等你嚟揀，每款限量發售，售完即止！

SoClub會員而家到蘇寧購買家電仲有電器補貼優惠，家電產品購物滿$1,500即減$50，滿$6,000即減$200，滿$9,000即減$400！

【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/11/30

地點：葵芳新都會廣場5樓570-571號舖

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso